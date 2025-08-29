Dayro reveló cómo se enteró de su convocatoria a Selección Colombia

Con la necesidad que tiene la Selección Colombia en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para sellar la clasificación para la Copa del Mundo de 2026, Néstor Lorenzo convocó a Dayro Mauricio Moreno Galindo, delantero de Once Caldas. Con más de 370 goles como jugador profesional, su presencia dará de qué hablar con la necesidad de vencer la carencia de anotaciones.

Y es que, con un excelente presente de Once Caldas en la Copa Sudamericana, competencia en la que Dayro Moreno es goleador del certamen, fue el momento perfecto para llamarlo. Su nombre ya estaba en el radar de la Selección Colombia, pero Néstor Lorenzo afirmó que, en aquel tiempo, optaba convocar a los futbolistas que estuvieran en mejor forma.

Tal vez lo decía por su edad, dado que el 16 de septiembre cumplirá 40 años. Sin embargo, Dayro merecía su lugar y su reacción al verse en la lista llenó al goleador de sentimiento y orgullo. El tolimense llegó a Bogotá de regreso de Pasto y ahí se enteró por los aplausos de los aficionados que se acercaron al aeropuerto.

En entrevista con Saque Largo de Win Sports, Dayro relató cómo se enteró de su convocatoria, "desde el martes viajamos para Pasto y todo el mundo me escribía que la selección. El miércoles decía todo el día la gente y les dije que esperemos. Esta mañana cuando salimos del hotel al aeropuerto, mis compañeros me preguntaban si me llamaban o no. Ahorita apenas tocamos tierra en Bogotá, todo el mundo en el avión me aplaudió y yo dije que por qué y era por la convocatoria".