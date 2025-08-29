Actualizado:
Vie, 29/08/2025 - 17:38
Dayro reveló cómo se enteró de su convocatoria a Selección Colombia
El goleador del Once Caldas es una de las novedades de Néstor Lorenzo.
Con la necesidad que tiene la Selección Colombia en esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas para sellar la clasificación para la Copa del Mundo de 2026, Néstor Lorenzo convocó a Dayro Mauricio Moreno Galindo, delantero de Once Caldas. Con más de 370 goles como jugador profesional, su presencia dará de qué hablar con la necesidad de vencer la carencia de anotaciones.
Y es que, con un excelente presente de Once Caldas en la Copa Sudamericana, competencia en la que Dayro Moreno es goleador del certamen, fue el momento perfecto para llamarlo. Su nombre ya estaba en el radar de la Selección Colombia, pero Néstor Lorenzo afirmó que, en aquel tiempo, optaba convocar a los futbolistas que estuvieran en mejor forma.
Tal vez lo decía por su edad, dado que el 16 de septiembre cumplirá 40 años. Sin embargo, Dayro merecía su lugar y su reacción al verse en la lista llenó al goleador de sentimiento y orgullo. El tolimense llegó a Bogotá de regreso de Pasto y ahí se enteró por los aplausos de los aficionados que se acercaron al aeropuerto.
En entrevista con Saque Largo de Win Sports, Dayro relató cómo se enteró de su convocatoria, "desde el martes viajamos para Pasto y todo el mundo me escribía que la selección. El miércoles decía todo el día la gente y les dije que esperemos. Esta mañana cuando salimos del hotel al aeropuerto, mis compañeros me preguntaban si me llamaban o no. Ahorita apenas tocamos tierra en Bogotá, todo el mundo en el avión me aplaudió y yo dije que por qué y era por la convocatoria".
🇨🇴🤩 “Estoy agradecido con el país, con toda la gente que me apoyó. Esto va a quedar para la historia, apenas tocamos tierra en Bogotá todo el mundo me aplaudió“, Dayro Moreno, jugador de la selección Colombia.#SaqueLargoWIN pic.twitter.com/Ov0hDujHxP— Win Sports (@WinSportsTV) August 29, 2025
“LO QUE JUEGA SON LOS GOLES, NO LA EDAD”; DAYRO MORENO TRAS SU CONVOCATORIA
De guardar expectativa y la ilusión de ser llamado, Dayro Moreno nunca se esperaba esa manera de enterarse de estar en la convocatoria. Supo de esto cuando los aplausos de la gente le dieron la bienvenida. Además del agradecimiento para los aficionados que lo recibieron, Dayro dejó claro que lo importante es meter goles y no la edad.
Cerca de los 40 años, el artillero del Once Caldas lanzó un mensaje conciso y claro, “se me cumplió y siempre he dicho. La edad no es lo que juega, son los goles”. Sus 370 tantos en su carrera profesional avalan su llamado y demuestran que todavía está apto para este tipo de competencias.
Dejó claro que el momento es la Selección Colombia con el anhelo de clasificar al Mundial, “la selección es el momento. Necesitamos clasificar porque es lo más importante. Ahorita gracias a Dios tengo la oportunidad. Todo un país tiene esa ilusión de clasificar. Debo aprovecharla al máximo y Dios quiera la clasificación”.
Por último, Dayro sentenció que le agradece a “todo un país por tener la confianza en mí”. El delantero de Once Caldas espera ganarse el lugar en una selección que necesita marcar para sellar la clasificación.
Fuente
Antena 2