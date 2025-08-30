Dayro se consagraría en Selección Colombia: el dato ante Bolivia que lo avala

La demora por parte de Néstor Lorenzo para anunciar la convocatoria sorprendió a propios y a extraños con la novedad de Dayro Mauricio Moreno Galindo como uno de los delanteros disponibles para afrontar el reto de Bolivia y de Venezuela. La necesidad es clara y por eso optó por llamar al máximo goleador del FPC y al máximo artillero colombiano de la historia.

Colombia necesita ganar uno de los dos partidos con el anhelo de sellar la clasificación para el Mundial de 2026. Ese es el objetivo que tiene Néstor Lorenzo y Dayro Moreno podría consagrarse con la selección de nueva cuenta, así como lo hizo hace 14 años.

Sin duda alguna, la llamada a Dayro Moreno responde a la urgencia de anotar goles, siendo esto una de las carencias que ha tenido el combinado nacional a lo largo de las Eliminatorias Sudamericanas. Habrá que esperar la decisión que tome el entrenador argentino sobre la presencia del delantero de 39 años dentro del campo de juego.

Para Dayro será un partido especial, dado que tiene un muy buen recuerdo enfrentando a Bolivia en las Eliminatorias Sudamericanas. El atacante ibaguereño tuvo uno de los últimos partidos en las clasificatorias frente al combinado del altiplano en condición de visitante y rompieron una mala racha en La Paz.

EL DATO QUE CONSAGRARÍA A DAYRO MORENO EN LA SELECCIÓN COLOMBIA

La última vez que Dayro Moreno compartió cancha con Radamel Falcao García en la Selección Colombia, dejó al atacante de Chicoral, Tolima como una de las grandes figuras en La Paz. La altura no fue problema para el jugador del Once Caldas que apareció milagrosamente en la última jugada para asistir a Falcao que anoto el segundo tanto para la primera victoria de Colombia en Bolivia en Eliminatorias.

El 10 de octubre de 2011 quedará recordado para la historia como la primera vez que Colombia le ganaba a Bolivia en La Paz en las Eliminatorias Sudamericanas. Antes se enfrentaron en cuatro oportunidades con tres empates y una derrota cafetera.

Por su parte, en esta ocasión, Dayro Moreno podría meterse nuevamente en los libros de historia. Si Colombia llega a ganar, sellará la clasificación y el goleador tolimense espera ser el héroe de esa clasificación, así como sucedió hace 14 años con una asistencia en ese caso.

Un dato que le viene bien en su regreso a la Selección Colombia demostrando que los partidos ante Bolivia reflejan al Dayro Moreno más dulce. Ahora podría dar el golpe en su vuelta al combinado nacional.

