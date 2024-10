Decisión de última hora para Argentina vs Venezuela: ya es oficial

Scaloni explicó el martes en una rueda de prensa que habían pedido viajar ese mismo día, pero se les negó la petición por el huracán. Sobre la posibilidad de viajar el mismo jueves, Scaloni dijo que sería algo "casi imposible".



"No depende de nosotros. Lo más importante es la salud de la gente. No se puede uno aislar de lo que pasa afuera, por la salud de todos, se protegen al irse de sus casas. Es algo nuevo, diferente para nosotros, a lo que no estamos acostumbrados. Estamos alerta. Pueda ser que sea solo algo pasajero", dijo el técnico.



Argentina lidera la clasificación de las eliminatorias sudamericanas con 18 puntos. Venezuela, por su parte, va sexta y compite por clasificar por primera vez en su historia a una Copa del Mundo.