Definidas las fechas y horarios de últimas jornadas de Eliminatorias Sudamericanas

Se vive la fiesta de las Eliminatorias Sudamericanas a la espera de definir algunos aspectos en una competencia en la que, Argentina, Ecuador y Brasil son las únicas selecciones clasificadas por confirmación de la FIFA. Uruguay, Paraguay y Colombia podrían definir sus pasos en la siguiente jornada.

Por su parte, habrá que esperar la definición del repechaje con Venezuela, Bolivia y Perú peleando por la repesca. El combinado peruano todavía guarda esperanzas con la necesidad de ganar los dos partidos que le quedan y que venezolanos y bolivianos no sumen de a tres.

Esos son todos los escenarios que hay todavía por definir en estas dos jornadas que contarán con duelos atractivos como el Argentina vs Venezuela, Brasil vs Chile, Ecuador vs Argentina y un desenlace ideal entre dos necesitadas en el juego entre Venezuela vs Colombia.

Con todo lo que está en juego, de manera anticipada, la CONMEBOL dio a conocer el calendario completo de las fechas 17 y 18 para ponerle fin a las Eliminatorias Sudamericanas y definir a los clasificados para el Mundial de 2026 y a la selección que afrontará la repesca. Se jugarán el 4 y 9 de septiembre con todos los partidos en conjunto.

DEFINIDOS LOS HORARIOS DE LA FECHA 17 Y 18 DE LAS ELIMINATORIAS SUDAMERICANAS

A falta de dos meses para que ruede el balón en las Eliminatorias Sudamericanas, la CONMEBOL dio a conocer cómo se jugarán los partidos que decidirán de manera oficial a los clasificados con tres cupos que restan y el combinado nacional que irá a la repesca, dado que tres selecciones pelean por ese objetivo.

En ese orden de ideas, los cinco partidos de la fecha 17 se jugarán el jueves 4 y la definitiva jornada será el martes 9 de septiembre. Cada una de las jornadas tiene su historia para intentar sellar la clasificación o bien, la repesca. Así las cosas, este es el calendario completo:

Fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

Jueves 4 de septiembre

Uruguay vs Perú | 20:30 P.M. (hora de Uruguay) | 18:30 P.M. (hora de Perú)

Colombia vs Bolivia | 18:30 P.M. (hora de Colombia) | 19:30 P.M. (hora de Bolivia)

Paraguay vs Ecuador | 20:30 P.M. (hora de Paraguay) | 18:30 P.M. (hora de Ecuador)

Argentina vs Venezuela | 20:30 P.M. (hora de Argentina) | 19:30 P.M. (hora de Venezuela)

Brasil vs Chile | 21:30 P.M. (hora de Brasil) | 20:30 P.M. (hora de Chile)

Por su parte, toda la fecha final se cruzará entre partido, dado que cada selección y cada encuentro tiene importancia para definir los clasificados y el cupo de repechaje.

Fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas

Martes 9 de septiembre

Ecuador vs Argentina | 18:00 P.M. (hora de Ecuador) | 20:00 P.M. (hora de Argentina)

Perú vs Paraguay | 18:30 P.M. (hora de Perú) | 20:30 P.M. (hora de Paraguay)

Venezuela vs Colombia | 19:30 P.M. (hora de Venezuela) | 18:30 P.M. (hora de Colombia)

Bolivia vs Brasil | 19:30 P.M. (hora de Bolivia) | 20:30 P.M. (hora de Brasil)

Chile vs Uruguay | 19:30 P.M. (hora de Chile) | 20:30 P.M. (hora de Uruguay)