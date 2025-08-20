Delantero colombiano está cerca de su primer llamado a selección; ya está bloqueado

Se vienen las últimas dos fechas de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, donde la Selección Colombia buscará concretar su boleto a la cita orbital que se llevará a cabo en México, Canadá y los Estados Unidos.

El equipo ‘Tricolor’, que está ubicado de momento en la sexta posición del torneo clasificatorio con 22 puntos, busca triunfos ante Bolivia y Venezuela para acabar con la mala racha de 6 partidos sin obtener victorias en este certamen.

