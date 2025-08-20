Cargando contenido

Selección Colombia - 2025
Futbolistas de la Selección Colombia / Néstor Lorenzo
AFP
Eliminatorias
Actualizado:
Mié, 20/08/2025 - 12:42

Delantero colombiano está cerca de su primer llamado a selección; ya está bloqueado

El técnico Néstor Lorenzo alista lo que será la convocatoria para las Eliminatorias.

Se vienen las últimas dos fechas de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, donde la Selección Colombia buscará concretar su boleto a la cita orbital que se llevará a cabo en México, Canadá y los Estados Unidos. 

El equipo ‘Tricolor’, que está ubicado de momento en la sexta posición del torneo clasificatorio con 22 puntos, busca triunfos ante Bolivia y Venezuela para acabar con la mala racha de 6 partidos sin obtener victorias en este certamen. 

Lea también: Luis Sinisterra reveló problema en su llegada a Cruzeiro: se complica el debut

En otras noticias: la gran cantidad de colombianos que juegan actualmente en el fútbol brasileño

Delantero colombiano fue bloqueado y está cerca de estrenarse en la selección 

Se trata del atacante Kevin Serna, actual jugador del Fluminense de Brasil que goza de un presente bastante destacado, siendo ahora pieza importante para el conjunto carioca aportando goles y asistencias. 

El jugador nacido en Popayán hace 27 años, lleva de momento 3 goles en 8 partidos disputados con Fluminense en la Copa Sudamericana 2025, mientras que en el presente Brasileirao ha logrado aportar 3 goles y 2 asistencias en 15 compromisos jugados. 

Lea también
Image
James Rodríguez habló de su futuro

James Rodríguez habló de su futuro: "tomaré otro camino"

Ver más

Lorenzo ya tiene bloqueado a Kevin Serna 

Ante el buen nivel del extremo derecho colombiano, el técnico Néstor Lorenzo ha decidido bloquearlo para incluirlo en la prelista de la selección que enfrentará a Bolivia y Venezuela, así lo confirmó el periodista Julián Capera. 

Serna, quien despertó alto interés en Atlético Nacional en este mercado de fichajes, sería llamado por primera vez para vestir la camiseta de la selección mayor de Colombia, aprovechando que otros habituales convocados no serían incluidos por su bajo ritmo futbolístico, tales como Luis Sinisterra y Nelson Deossa. 

Habrá que esperar entonces el listado oficial de la Selección Colombia, que se prevé salga a la luz pública la próxima semana, siendo la última convocatoria de Néstor Lorenzo en estas Eliminatorias al Mundial 2026

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Imagen
Eliminatorias Sudamericanas

Eliminatorias Sudamericanas

Imagen
Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo

Imagen

Eliminatoria

Imagen

Futbolistas colombianos en el exterior

Imagen
Fluminense

Fluminense

Imagen
Atlético Nacional

Atlético Nacional

Cargando más contenidos

Fin del contenido