Delantero colombiano está cerca de su primer llamado a selección; ya está bloqueado
El técnico Néstor Lorenzo alista lo que será la convocatoria para las Eliminatorias.
Se vienen las últimas dos fechas de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, donde la Selección Colombia buscará concretar su boleto a la cita orbital que se llevará a cabo en México, Canadá y los Estados Unidos.
El equipo ‘Tricolor’, que está ubicado de momento en la sexta posición del torneo clasificatorio con 22 puntos, busca triunfos ante Bolivia y Venezuela para acabar con la mala racha de 6 partidos sin obtener victorias en este certamen.
Delantero colombiano fue bloqueado y está cerca de estrenarse en la selección
Se trata del atacante Kevin Serna, actual jugador del Fluminense de Brasil que goza de un presente bastante destacado, siendo ahora pieza importante para el conjunto carioca aportando goles y asistencias.
El jugador nacido en Popayán hace 27 años, lleva de momento 3 goles en 8 partidos disputados con Fluminense en la Copa Sudamericana 2025, mientras que en el presente Brasileirao ha logrado aportar 3 goles y 2 asistencias en 15 compromisos jugados.
🚨 Kevin Serna bloqueado por la FCF para la próxima convocatoria. Fluminense 🇧🇷 está al tanto de que el extremo colombiano está en prelista de Néstor Lorenzo y debe facilitar toda la logística en caso de su confirmación la próxima semana. pic.twitter.com/A7M5bwN6fm— Julián Capera (@JulianCaperaB) August 20, 2025
Lorenzo ya tiene bloqueado a Kevin Serna
Ante el buen nivel del extremo derecho colombiano, el técnico Néstor Lorenzo ha decidido bloquearlo para incluirlo en la prelista de la selección que enfrentará a Bolivia y Venezuela, así lo confirmó el periodista Julián Capera.
Serna, quien despertó alto interés en Atlético Nacional en este mercado de fichajes, sería llamado por primera vez para vestir la camiseta de la selección mayor de Colombia, aprovechando que otros habituales convocados no serían incluidos por su bajo ritmo futbolístico, tales como Luis Sinisterra y Nelson Deossa.
Habrá que esperar entonces el listado oficial de la Selección Colombia, que se prevé salga a la luz pública la próxima semana, siendo la última convocatoria de Néstor Lorenzo en estas Eliminatorias al Mundial 2026.
