Destaparon indisciplina en el camerino de Colombia: se supo todo

La selección Colombia estaba concentrada para cumplir con la doble fecha de Eliminatorias con rumbo al Mundial 2026 y cuando todo parecía marchar perfecto, en la noche de este martes se destapó un hecho que afecta al camerino dirigido por Néstor Lorenzo.

Al menos eso fue lo que dio a conocer el periodista Carlos Antonio Vélez, quien en Planeta Fútbol de Win Sports, dejó claro que hubo un jugador que no empezó como titular porque no cumplió con la disciplina del equipo.

Bien, pues se trata de Jhon Jader Durán, que anotó uno de los cuatro goles en el partido entre Colombia y Chile que se disputó en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Vea también: No sirvió la goleada: así quedará el ranking FIFA tras las Eliminatorias

"Y no quiero ir más allá. Mañana de pronto lo explicará la Selección, qué pasó con Jhon Jáder, pero Durán no cumplió con la disciplina en estos días; y esa fue una de las razones por las cuales tuvo que empezar en el banco", fue lo que dijo el periodista de RCN.

Por su parte, también reconoció que no quería ir más allá "porque lo que sí tiene que hacer Jhon Jáder es entender que está en camino a ser una estrella, y es bueno que mantenga unas líneas de conducta que no lo vayan a sacar de su molde futbolístico. Que no vaya a entrar en los defectos que tantos jugadores en Colombia han tenido, y por esa razón han perdido carreras".

Le puede interesar: [Video] La respuesta ‘agrandada’ de Jhon Jader Durán que hace sonreír a toda Colombia