'Dibu' Martínez quebró el camerino de Argentina: insultó compañero

La Selección de Argentina se prepara para disputar el último partido de la eliminatoria sudamericana rumbo a la Copa Mundial 2026, en la cual se tendrá que enfrentar a un complicado rival como lo es la Selección de Ecuador en condición de visitante.

Ambas escuadras ya se encuentran clasificadas, pero esto no quiere decir que no salgan al terreno de juego con las ganas de sumar una nueva victoria y cerrar con broche de oro su participación en las eliminatorias. Es por ello que los equipos entregan lo mejor incluso en los entrenamientos, pero en uno de los últimos de la 'albiceleste' no se terminó como lo esperaban todos, ya que hubo un fuerte cruce de palabras entre el 'dibu' Martínez y Julián Álvarez.

'Dibu' Martínez no rebajó de "bobo" a Julián Álvarez

Se aproxima un nuevo y último reto para la Selección de Argentina en las eliminatorias, un partido importante que le permitirá a Lionel Scaloni seguirse preparando de cara al Mundial que se llevará a cabo el próximo año.

Sin embargo, el estratega argentino parece que tendría problemas en la interna del equipo, lo que podría llegar a afectar el resultado del compromiso contra Ecuador y tal vez el futuro de la Copa del Mundo.