Dibu Martínez rompe el silencio tras polémica con camarógrafo de Colombia: "Se esteba riendo"

Aunque ya han pasado un par de meses desde el partido entre Colombia y Argentina por las Eliminatorias, lo cierto es que el incidente de Emiliano Martínez con un camarógrafo en Barranquilla sigue dando de que hablar.

Tras estos actos, la misma FIFA lanzó un castigo al guardameta y fue suspendido por dos encuentros de la tres veces campeona del mundo, por lo que se perdió la fecha de Eliminatorias del mes de octubre.

Ante esto, el mismo Dibu Martínez se pronunció en sus redes sociales sobre la sanción de la FIFA en su contra y sorprendió con sus declaraciones.

"Acepto la sanción de la @fifa y pido disculpas si ofendí a alguien, el momento de celebración es para hacer sonreír a muchos chicos y no faltar el respeto a nadie. Apoyaré a mis amigos en esta fecha FIFA con el dolor de no poder estar. Nunca fue mi intención faltarle el respeto a nadie, ni entendía que un gesto bien recibido por la gente era ofensivo, pero trataré de no ofender más a nadie y solo enfocarme en ganar títulos con Argentina y Aston villa", dio a conocer por medio de su cuenta de Instagram.

"Me dio rabia, me dio mucha rabia porque yo estoy trabajando, así como él también lo estaba haciendo, pero no le dije nada. Quería decirte que tranquilo, hermano, en la vida todo el mundo ha perdido un partido y de pronto para ti significó mucha esa derrota, pero para adelante, Dibu", fue el comentario del camarógrafo afectado por el acto.

Pese a esto, el mismo portero revivió la polémica y dio a conocer su opinión sobre la sanción que recibió por parte de la FIFA tras su acción en Barranquilla.

"No había necesidad, fue un poco invasivo, se estaba riendo, pero acepté la sanción, injusta la verdad, y listo", dio a conocer el jugador en entrevista con DSports.