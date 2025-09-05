DIMAYOR filtró la sede de Selección Colombia para las Eliminatorias al Mundial 2030

Barranquilla se ha caracterizado por ser la casa de la Selección Colombia cada vez que el combinado nacional tiene que jugar de local en las Eliminatorias Sudamericanas. De hecho, en la última fecha, la capital del departamento del Atlántico se vistió de gala para la categórica victoria ante Bolivia.

Sin duda alguna, el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez retumba en cada localía cafetera, pero esto podría cambiar para el ciclo de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030. La sede de la Selección Colombia es una incertidumbre y podría haber rotación y nueva casa para Néstor Lorenzo y sus dirigidos.

De hecho, este jueves 4 de septiembre se habló de la posibilidad de que Bogotá acoja a la Selección Colombia, especialmente con el nuevo proyecto del Estadio El Campín que se avecina en el futuro y quedaría listo en 2027. Esto porque el Metropolitano entrará en una ampliación que ya está planificada.

CARLOS MARIO ZULUAGA ELIGIÓ SEDE PARA LAS ELIMINATORIAS 2030

De acuerdo con información del alcalde, Alejandro Char, los planos para la ampliación de las tribunas del Estadio Metropolitano están entrando en las fases finales y esto representaría que el escenario esté en remodelación poniendo en peligro que se jueguen partidos de la Selección Colombia.

Sin embargo, en el medio Habla Deportes dialogaron con Carlos Mario Zuluaga, presidente de la DIMAYOR afirmó que Bogotá no sería la nueva sede, dado que no se ha tocado el tema con la ilusión de que el Metropolitano quede listo para la fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030.

En ese sentido, el anterior presidente de La Equidad sentenció que, “no, todavía no lo hemos tocado. Creemos que el Metropolitano quedará listo para las próximas Eliminatorias. Esta es la casa de la selección y no podemos hablar de ello”.

Con base en esto, todo parece indicar que Colombia no tendrá rotación de estadios en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030. Barranquilla seguiría siendo la casa de la Selección, aunque se prevé que para los amistosos en un futuro sí pueda haber otras sedes dentro del país.

Carlos Mario Zuluaga también habló de la planificación para afrontar al Mundial. Será en conjunto con Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), “hay un plan desde el comité ejecutivo en cabeza de nuestro presidente Ramón Jesurún y estoy completamente seguro de que tendremos partidos internacionales de alto nivel porque ya somos una selección de primer nivel”.