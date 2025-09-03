Dónde VER EN VIVO Brasil vs. Chile por la fecha 17 de la Eliminatoria

Por su parte, la Selección de Chile que es dirigida de forma interina por el técnico Nicolás Córdova, aseguró que ‘La Roja’ ha comenzado “un cambio y necesita tiempo”, manteniendo bajas las expectativas de cara al partido frente a Brasil en el Maracaná, recordando que el equipo ya no tiene opciones de avanzar a la cita orbital.

Brasil vs. Chile se VERÁ EN VIVO POR:

El partido de la fecha 17 en las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre a partir de las 7:30 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia por la App del canal RCN y también por el YouTube de Deportes RCN, mientras que la señal principal de televisión transmitirá el segundo tiempo del compromiso. (También podrás seguir transmisión por la página web de La FM).

Para Argentina se podrá ver el partido por TyC Sports, en Chile a través de Chilevision y Mega, en Ecuador por Canal del Futbol y en Perú por Movistar Deportes.