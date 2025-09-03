Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 12:36
Dónde VER EN VIVO Brasil vs. Chile por la fecha 17 de la Eliminatoria
El equipo dirigido por Carlo Ancelotti enfrentará de local a un conjunto ya eliminado.
Uno de los partidos que tendrá la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 será protagonizado por la Selección de Brasil y su par de Chile, compromiso donde la ‘Canarinha’ buscará concretar un nuevo triunfo tras vencer 1-0 a Paraguay en la fecha pasada.
El equipo dirigido por el técnico italiano Carlo Ancelotti, quien en su aventura en el banquillo de Brasil acumula un triunfo y un empate (frente a Ecuador), buscará dejar buenas sensaciones en su juego tras clasificar al Mundial 2026 de manera anticipada tras el duelo ante la ‘Albirroja’.
Lea también: Lorenzo volvió a defender a James: "tiene hambre y piensa en el Mundial"
En otras noticias: la actualidad de la Selección Colombia previo al partido contra Bolivia
Por su parte, la Selección de Chile que es dirigida de forma interina por el técnico Nicolás Córdova, aseguró que ‘La Roja’ ha comenzado “un cambio y necesita tiempo”, manteniendo bajas las expectativas de cara al partido frente a Brasil en el Maracaná, recordando que el equipo ya no tiene opciones de avanzar a la cita orbital.
Brasil vs. Chile se VERÁ EN VIVO POR:
El partido de la fecha 17 en las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre a partir de las 7:30 p.m., duelo que se podrá ver en Colombia por la App del canal RCN y también por el YouTube de Deportes RCN, mientras que la señal principal de televisión transmitirá el segundo tiempo del compromiso. (También podrás seguir transmisión por la página web de La FM).
Para Argentina se podrá ver el partido por TyC Sports, en Chile a través de Chilevision y Mega, en Ecuador por Canal del Futbol y en Perú por Movistar Deportes.
Para México se podrá disfrutar del partido por Amazon Prime Video y ViX, señal en ‘streaming’ que también transmitirá el partido para países de Centroamérica, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar fuboTV, UNIVERSO, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo y ViX.
Más horarios para ver el partido:
Colombia, Perú y Ecuador: 19:30
Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:30
Argentina, Uruguay y Brasil: 21:30
ET Estados Unidos: 20:30 horas
PT Estados Unidos: 17:30 horas.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
Fuente
Antena 2