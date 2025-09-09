Actualizado:
Dónde VER EN VIVO Chile vs Uruguay por la fecha 18 de la Eliminatoria
Así podrá ver en vivo el partido entre Chile vs Uruguay en la fecha 18 de las eliminatorias.
Cada vez falta menos para que inicie una la última fecha de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026, en donde la Selección de Uruguay se volverá a convertir en protagonista en el marco de la fecha 18 al enfrentarse a Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez.
Uruguay llega con un presente deportivo irregular, aunque recientemente alcanzó su clasificación asegurada a la cita mundialista al quedar ubicado en la tercera casilla con 27 unidades. En sus últimos 5 partidos ha podido sumar dos victorias, la más reciente goleando a Perú 3-0 en condición de local.
Mientras que por el lado de la Selección de Chile las opciones de clasificar de manera directa al Mundial llegaron a su fin al igual que la posibilidad de quedarse con el puesto de repechaje. De igual manera su historial no lo favorece y el resultado de los últimos cinco duelos tampoco, ya que cuenta con un empate y cuatro derrotas.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver Chile vs Uruguay
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
