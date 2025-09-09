Dónde VER EN VIVO Chile vs Uruguay por la fecha 18 de la Eliminatoria

Cada vez falta menos para que inicie una la última fecha de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026, en donde la Selección de Uruguay se volverá a convertir en protagonista en el marco de la fecha 18 al enfrentarse a Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez.

Uruguay llega con un presente deportivo irregular, aunque recientemente alcanzó su clasificación asegurada a la cita mundialista al quedar ubicado en la tercera casilla con 27 unidades. En sus últimos 5 partidos ha podido sumar dos victorias, la más reciente goleando a Perú 3-0 en condición de local.

Mientras que por el lado de la Selección de Chile las opciones de clasificar de manera directa al Mundial llegaron a su fin al igual que la posibilidad de quedarse con el puesto de repechaje. De igual manera su historial no lo favorece y el resultado de los últimos cinco duelos tampoco, ya que cuenta con un empate y cuatro derrotas.

Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver Chile vs Uruguay

Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.