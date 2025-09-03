Dónde VER EN VIVO Colombia Vs Bolivia por la fecha 17 de la Eliminatoria

Lorenzo tomó decisión con Dayro Moreno

En rueda de prensa previa al partido entre Colombia contra Bolivia, el director técnico Néstor Lorenzo dio a conocer los planes que tiene con el experimentado delantero Dayro Moreno.

Lorenzo fue claro en señalar que la convocatoria de Dayro tuvo que ver con los méritos y rendimiento deportivo demostrado por el delantero con la camiseta de Once Caldas.

Sin embargo, explicó que Moreno es uno más del plantel y debe luchar por un puesto.

"Es un jugador más que se ha ganado la convocatoria con base en lo que hace en su club, con cabe a la continuidad y regularidad que ha tenido. Es una opción como todos los que van a estar sentados con él en el banco de suplentes. Creemos que las condiciones por las que ha sido citado es por que es un jugador preciso en la definición, es un jugador que le pesa jugar en determinados ambientes y tiene experiencia. Después compite con otros jugadores como Luis Suárez, Jhon Córdoba y Lucho Díaz", dijo Lorenzo