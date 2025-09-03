Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 10:48
Dónde VER EN VIVO Colombia Vs Bolivia por la fecha 17 de la Eliminatoria
La Selección Colombia quiere asegurar la clasificación al Mundial.
La Selección Colombia recibirá este jueves 4 de septiembre al seleccionado de Bolivia en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla en partido válido por la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
El equipo nacional afrontará el compromiso con el objetivo de cortar una racha de seis jornadas sin ganar en el clasificatorio y con la obligación de asegurar la clasificación al Mundial.
Previo al encuentro, Colombia se ubica en la sexta posición de la Eliminatoria con 22 unidades, mientras que Bolivia, que aspira al nuevo repechaje intercontinental, está en la octava casilla con 17 puntos.
Colombia Vs Bolivia se VERÁ EN VIVO POR:
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
Lorenzo tomó decisión con Dayro Moreno
En rueda de prensa previa al partido entre Colombia contra Bolivia, el director técnico Néstor Lorenzo dio a conocer los planes que tiene con el experimentado delantero Dayro Moreno.
Lorenzo fue claro en señalar que la convocatoria de Dayro tuvo que ver con los méritos y rendimiento deportivo demostrado por el delantero con la camiseta de Once Caldas.
Sin embargo, explicó que Moreno es uno más del plantel y debe luchar por un puesto.
"Es un jugador más que se ha ganado la convocatoria con base en lo que hace en su club, con cabe a la continuidad y regularidad que ha tenido. Es una opción como todos los que van a estar sentados con él en el banco de suplentes. Creemos que las condiciones por las que ha sido citado es por que es un jugador preciso en la definición, es un jugador que le pesa jugar en determinados ambientes y tiene experiencia. Después compite con otros jugadores como Luis Suárez, Jhon Córdoba y Lucho Díaz", dijo Lorenzo
Fuente
Antena 2