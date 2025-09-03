Dónde VER EN VIVO Paraguay Vs Ecuador por la fecha 17 de la Eliminatoria

La espera ha llegado a su final para que, de una buena vez, la selección de Paraguay selle la clasificación para el Mundial de 2026. Sin duda alguna, la derrota contra Brasil postergó la entrada de manera anticipada y ahora tendrán que jugarse la vida ante Ecuador en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Gustavo Alfaro llega a este partido con cinco victorias, cuatro empates y una derrota desde que tomó las riendas hace un año. Con jugadores como Miguel Almirón, Antonio Sanabria, goleador de Paraguay, Matías Galarza de River Plate, Gustavo Gómez como capitán y un veterano de mil batallas como Roberto Fernández, buscan conseguir uno de los últimos boletos que quedan para el Mundial.

El juego en el Estadio Defensores del Chaco podría consagrar la gestión de Gustavo Alfaro que se sinceró en las últimas horas y afirmó que su llegada a Paraguay lo transformó en una persona más humana, sensible y vulnerable. La ‘Albirroja’ tiene la obligación, mientras que su rival solo cumplirá una fecha más.

ASÍ LLEGA ECUADOR PARA EL PARTIDO

Por su parte, Sebastián Beccacece no perdió tiempo en la convocatoria y citó a grandes jugadores como Enner Valencia, Kevin Rodríguez o Leonardo Campana, que, todo parece indicar que serán los primeros tres jugadores que convocará para afrontar el Mundial.

Mientras que Paraguay tiene que arañar una unidad, para Ecuador este encuentro podría ser uno más para prepararse de cara al Mundial y uno menos para llegar a ese primer partido en junio de la cita orbital.

En ese sentido, con Moisés Caicedo, Willian Pacho, Enner Valencia, Piero Hincapié y discutidos como Darwin Guagua, Moisés Ramírez o Xavier Arreaga, Sebastián Beccacece empezará a ver con qué jugadores de los 30 citados contará o no para el máximo objetivo que será el Mundial del próximo año con la necesidad de sacar conclusiones en estas Eliminatorias.

Además, ante las críticas por los pocos goles que ha anotado Ecuador a lo largo de estas Eliminatorias, el seleccionado ecuatoriano también deberá confirmar con qué delanteros cuenta para mejorar estas estadísticas negativas en la pegada.

Paraguay Vs Ecuador se VERÁ EN VIVO POR:

El partido entre Paraguay y Ecuador se verá EN VIVO desde las 06:30 p.m. hora colombiana, como todas las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.

MÁS HORARIOS DEL PARAGUAY VS ECUADOR EN VIVO

Colombia, Ecuador y Perú: 18:30

México: 17:30

Venezuela, Chile y Bolivia: 19:30

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 20:30