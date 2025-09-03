Dónde VER EN VIVO Uruguay Vs Perú por la fecha 17 de la Eliminatoria

Cada vez falta menos para que inicie una nueva fecha de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026, en donde la Selección de Uruguay se volverá a convertir en protagonista en el marco de la fecha 17 al recibir a la Selección de Perú en el Estadio Centenario de Montevideo.

Uruguay llega con un presente deportivo bastante irregular, ya que todavía no cuenta con su clasificación asegurada a la cita mundialista al quedar ubicado en la cuarta casilla con 24 unidades. En sus últimos 5 partidos solo ha podido sumar una victoria, la cual fue en la jornada 16 enfrentando a Venezuela con un marcador de 2-0 en condición de local.

Mientras que por el lado de la Selección de Perú las opciones de clasificar de manera directa al Mundial llegaron a su fin, pero todavía hay una mínima posibilidad de quedarse con el puesto de repechaje. Aún así su historial no lo favorece y el resultado de los últimos cinco duelos tampoco, ya que cuenta con dos empates, dos derrotas y tan solo una victoria también.