Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 13:40
Dónde VER EN VIVO Uruguay Vs Perú por la fecha 17 de la Eliminatoria
Así podrá ver en vivo el partido de la fecha 17 de la eliminatoria entre Uruguay vs Perú.
Cada vez falta menos para que inicie una nueva fecha de las eliminatorias rumbo a la Copa Mundial 2026, en donde la Selección de Uruguay se volverá a convertir en protagonista en el marco de la fecha 17 al recibir a la Selección de Perú en el Estadio Centenario de Montevideo.
Uruguay llega con un presente deportivo bastante irregular, ya que todavía no cuenta con su clasificación asegurada a la cita mundialista al quedar ubicado en la cuarta casilla con 24 unidades. En sus últimos 5 partidos solo ha podido sumar una victoria, la cual fue en la jornada 16 enfrentando a Venezuela con un marcador de 2-0 en condición de local.
Mientras que por el lado de la Selección de Perú las opciones de clasificar de manera directa al Mundial llegaron a su fin, pero todavía hay una mínima posibilidad de quedarse con el puesto de repechaje. Aún así su historial no lo favorece y el resultado de los últimos cinco duelos tampoco, ya que cuenta con dos empates, dos derrotas y tan solo una victoria también.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver Uruguay vs Perú
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
En otras noticias: Selección Colombia: Así está el equipo actualmente
Lea también: Colombia se quedaría sin volante para la eliminatoria por lesión: salió con lágrimas
¿Cuándo será el último partido de Uruguay en la eliminatoria?
El último partido de Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 será el martes 9 de septiembre de 2025, cuando visite a Chile en Santiago, en el cierre de la jornada 18. Antes de este compromiso, la Celeste recibirá a Perú en Montevideo el jueves 4 de septiembre, en la penúltima fecha, donde podría asegurar su clasificación directa. De esta manera, el combinado dirigido por Marcelo Bielsa afrontará dos duelos decisivos: primero como local ante los peruanos y luego como visitante frente a los chilenos, en lo que marcará el cierre de su camino clasificatorio.
Fuente
Antena 2