Dos errores de Rueda ante Brasil pudieron terminar en derrota de Colombia

La Selección Colombia consiguió un punto vital ante Brasil en la lucha por clasificar al Mundial de Qatar 2022. El equipo nacional ahora se jugará el todo por el todo este jueves frente a Ecuador en Barraquilla.

Puede ver: "Estamos jugando muy mal": la cruda verdad a Rueda tras el Colombia vs Brasil

Sin embargo, hay detalles del planteamiento de Reinaldo Rueda a analizar. Uno de ellos es la reiterativa titularidad de Falcao García. Aunque el goleador histórico del equipo nacional le da jerarquía y técnica en la delantera al equipo, no es el mismo 'Tigre' de hace unos años; por esta razón los expertos siguen creyendo que lo mejor es ponerlo en las segundas partes para reparar el encuentro, y no mandarlo 'a la guerra' en la primera mitad.

No obstante, el único caso diferente sería, por ejemplo, ante Ecuador, un rival parejo para Colombia. Pero no cabe duda que ante Uruguay y Brasil se desperdició la presencia de Falcao en un momento donde la 'Tricolor' no contó con el mejor momento de generación de juego ofensivo.

Duván Zapata, en cambio, es un jugador con un portento físico que debería ser más utilizado por el cuerpo técnico para desgastar a los centrales, de cara a una entrada del 'Tigre'.

ROGER MARTÍNEZ Y UN PARTIDO PARA EL OLVIDO

El jugador colombiano del América de México fue elegido como inicialista ante Brasil con el objetivo de acompañar a Falcao en el frente de ataque y reemplazar en gran parte las funciones de Juan Guillermo Cuadrado por la banda derecha. Pero Martínez no estuvo bien, se vio perdido, errático, nunca entró en circuito con Juan Fernando Quintero o Falcao.

Asimismo, al querer no descuidar la marca y ayudar constantemente a Stefan Medina, el delantero no rindió igual. A pesar de que era claro su mal nivel en el partido, solo fue cambiado hasta la segunda mitad pro Santos Borré, que sí empezó en un mejor nivel.

Lea también: Selección Colombia: número mágico y rivales que le quedan para clasificar

Ante Ecuador, Colombia volverá a contar con Cuadrado y lo podría de inicialista. Tal vez el frente de ataque sea la pareja Falcao - Borré, mientras que las piezas a mover estarían por el lado de meter a Mateus Uribe por Juan Fernando Quintero y dejar solo a un volante de recuperación.

La 'Tricolor' es quinta con 15 puntos en once encuentros disputados y una diferencia de gol de cero, igual que Uruguay, que tiene una cifra más.