DT de Colombia habló de Argentina y dio las claves para vencer al equipo de Messi

Luis Javier Suárez busca el batacazo ante Argentina

El delantero del Almería acompañó a Néstor Lorenzo en la rueda de prensa y habló del ánimo del grupo tras la mala racha que viene atravesando la selección nacional y anticipó que no se la dejarán fácil a Argentina y que el partido es una gran oportunidad para ganar y reivindicarse.

“Yo creo que no tenemos un bajón anímico, el partido pasado no conseguimos el resultado esperado, pero luego de eso las ganas se renuevan. No siento al grupo bajo contrario, siempre con ganas de conseguir los tres puntos” dijo Suárez.

“Lo dije una vez finalizado el partido ante Perú, podemos cómo dar el golpe sobre la mesa por todo lo que representa esta camiseta, va a ser muy duro, una batalla increíble, sería muy bonito volver a ganar aquí, no digo 5-0 pero si ganar”, añadió el delantero.