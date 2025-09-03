DT de Colombia sorprende; pidió favor a la hinchada para vencer a Bolivia: "es clave"

Este jueves 4 de septiembre se llevará a cabo el partido entre la Selección Colombia y su par de Bolivia, duelo correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026 que tendrá lugar en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.

Previo a este compromiso que podría dar la clasificación al equipo ‘Tricolor’ a la cita orbital, el técnico Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa y confesó detalle clave que servirá para lograr el triunfo ante ‘La Verde’.

Lea también: Lorenzo respondió si Dayro Moreno será titular o suplente en Colombia