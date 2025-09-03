Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 09:54
DT de Colombia sorprende; pidió favor a la hinchada para vencer a Bolivia: "es clave"
El técnico Néstor Lorenzo confesó las virtudes del equipo al que enfrentarán en Barranquilla.
Este jueves 4 de septiembre se llevará a cabo el partido entre la Selección Colombia y su par de Bolivia, duelo correspondiente a la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial 2026 que tendrá lugar en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.
Previo a este compromiso que podría dar la clasificación al equipo ‘Tricolor’ a la cita orbital, el técnico Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa y confesó detalle clave que servirá para lograr el triunfo ante ‘La Verde’.
Lorenzo pidió favor a la hinchada colombiana
El estratega argentino dejó claro que el apoyo de los aficionados en el Estadio Metropolitano será fundamental para que el equipo no entre en ansiedad y pueda manejar mejor las emociones, pidiendo a la hinchada que crea en el equipo y que se mantenga positivo en las buenas y en las malas.
“A la gente que crea, que cuando una jugada no sale la idea es que salga un mensaje de apoyo y de optimismo por parte de la hinchada, eso sirve mucho”, afirmó Lorenzo.
“Bolivia es un equipo muy ordenado, no creo que se meta atrás, un bloque medio y compacto que intente cortar nuestra generación de juego, pero la responsabilidad es nuestra, en nuestro estadio y vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera, abriendo caminos hacia adelante”, añadió el entrenador.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
