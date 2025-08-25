DT de Perú dio golpe en Eliminatorias: convocó a español para la hazaña

Solo quedan dos fechas para finalizar las Eliminatorias Sudamericanas y Perú tendrá que afrontar el reto de buscar la hazaña del repechaje enfrentando a Uruguay y Paraguay, dos selecciones que necesitan sumar de a tres para sellar la clasificación directa para el Mundial.

En ese sentido, Óscar Ibáñez dejó la incertidumbre atrás este lunes 25 de agosto y confirmó la lista oficial de convocados con varias ausencias de referentes como Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula, André Carrillo o Edison Flores y Alex Valera que, aunque fueron citados, sufrieron lesiones en el último partido de Universitario quedando afuera. En sus lugares, llamaron a José Rivera de Universitario.

A su vez, de manera sorpresiva llamó a un volante que jugará por primera vez en la selección peruana. Se trata de Alessandro Burlamaqui, mediocampista de Alianza Lima que ya ha dado de qué hablar con Alianza Lima. Su historia es particular, pues cuenta con múltiples nacionalidades, pero se decantó por representar a Perú.

ALESSANDRO BURLAMAQUI, EL ESPAÑOL QUE FUE CONVOCADO A LA ‘BICOLOR’

Óscar Ibáñez decidió llamar a Alessandro Burlamaqui, volante nacido en Lima, Perú, pero que, desde su primer año, se mudó a España y ahí creció como jugador del Valencia Mestalla, Badajoz e Intercity. Esta es su primera temporada en su país con el Alianza Lima después de una trayectoria por sueño español.

Además de la nacionalidad peruana y española, el volante también cuenta con la brasileña. Podía decidir jugar en alguna de las tres selecciones, pero finalmente se decidió por tomar la oferta de Perú. De hecho, escaló en las selecciones juveniles con experiencia en la Sub-20 y Sub-23.

Con 23 años, Alessandro Burlamaqui es una de las grandes figuras de la nueva generación de Perú. Un volante mixto que ya se estrenó en Sudamérica con Alianza Lima sumando minutos en competencias internacionales del continente. Aparte de todo, The Guardian lo incluyó en la lista de los 60 mejores jóvenes en 2019.

ÓSCAR IBÁÑEZ SOBRE LA CONVOCATORIA DE ALESSANDRO BURLAMAQUI

Tras la convocatoria, Óscar Ibáñez explicó por qué citó a varios jugadores, entre ellos, la presencia de Alessandro Burlamaqui se debe a que el entrenador lo seguía desde hace un buen tiempo. De hecho, Ibáñez quería llevarlo a Cienciano antes de tomar el cargo de la selección.

Óscar Ibáñez aseveró, “se ha sumado Alessandro (Burlamaqui). Es un jugador que, cuando me tocó dirigir Cienciano, era uno de los que yo contacté para llevarlo. No se pudo dar". Además, afirmó que ahora tendrá una gran oportunidad de mostrarse al mundo en estas dos jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas.

El entrenador también sentenció qué rol tendrá el volante de Alianza Lima, “Alessandro tiene una dinámica importante. Tiene un proceso de selección. Ha pasado por distintas selecciones juveniles, igual que varios muchachos que están hoy y que están de sparring, que para nosotros es importante".

Finalmente, destacó la decisión que tomó de regresar a Sudamérica y jugar en Alianza Lima, algo que lo acercó a la selección, “es difícil lo que hizo él: venir a un equipo importante como Alianza, jugando torneo internacional, llegar, que se ponga la camisera, jugar, y hacerlo en gran nivel (...) Contento de tenerlo acá y va a sumar toda esa energía, que es algo importante y es lo que nos permite llegar a septiembre con posibilidad de seguir peleando y estamos seguros de que vamos a pelear hasta el final".