Duras críticas de Carlos Queiroz al arbitraje del duelo ante Uruguay

En rueda de prensa previo al duelo de Colombia ante Ecuador por la Eliminatoria Sudamericana, el entrenador Carlos Queiroz dedicó varios minutos para criticar el arbitraje del partido ante Uruguay asegurando que el central se olvidó de decretar dos penas máximas a favor del equipo de nuestro país.

El entrenador aseguró que después de hacer un análisis de este encuentro, se dio cuenta de los errores que según él cometió el juez e hizo un llamado a las autoridades encargadas para evitar que eso se repitiera.

"Es la primera vez que yo hablo de arbitrajes. Y no es para una disculpa, es para alertar a las autoridades. Tenemos que hacer algo", explicó Queiroz.

Por su parte el entrenador detalló cuáles fueron las jugadas que según su criterio debieron ser analizadas y por su puesto, en medio de su crítica también lo hizo contra el VAR, que para él la herramienta es un enfermedad que llegó al fútbol y lo está afectando.

"Estoy ahora más indignado. Que el árbitro no pite ese penalti al minuto 35, cuando está a 4 metros, es casi criminal. Pero a 40 metros ve un penalti claro para ellos. En este tiempo, una enfermedad llegó al fútbol, yo la llamo el 'Covar'. Nadie entiende cómo se hacen las decisiones", dijo el entrenador

Finalmente el entrenador insistió en la necesidad de mejorar los arbitrajes y aseguró que el central Fernando Rapallini fue injusto con la 'tricolor' y con sus jugadores, declaraciones que según el mismo Carlos Queiroz con necesarias para mejorar el nivel del arbitraje.

"Lo tengo que decir una vez más, ese señor no respetó a Colombia, no respetó a los jugadores de Colombia. No es posible que un árbitro a 4 metros no vea un penal", finalizó el entrenador.

Colombia estará viajando este domingo en la noche a Quito para enfrentar el próximo martes a Ecuador por la cuarta fecha de la Elimintoria y esto después de haber caído con un resultado muy abultado ante Uruguay.