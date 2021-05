Duván Zapata y el apodo que le disgusta: "No termino de aceptarlo"

La Selección Colombia se prepara para lo que serán los dos duelos ante Perú y Argentina por la séptima y octava fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022. Por tal razón, el estratega Reinaldo Rueda convocó lo mejor de su arsenal para empezar con pie derecho y revertir los malos resultados conseguidos bajo el mando del entrenador Carlos Queiroz.

Una de las figuras que tendrá Rueda en el ataque será Duván Zapata, quien llega en buenas condiciones, luego de convertir 15 goles en la temporada del Calcio italiano. Con el Atalanta, Zapata logró acceder a la Champions League, pero ya cambió el chip para estar concentrado con la ‘Tricolor’ nacional.

A través de una entrevista que concedió a la Federación Colombiana de Fútbol, Duván Zapata contó algunas infidencias, entre ellas la de su apodo, el 'Toro', del cual dijo que no le gusta.

Y es que el atacante dejó claro que no es de su agrado el apelativo, pero lo respeta: “Es un apodo que no termino de aceptarlo, pero sé que para todo el pueblo colombiano soy ‘El Toro’. Me lo trago y acepto”. Asimismo, indicó que el origen del apodo lo desconoce, por lo cual creería que “la gente, la hinchada me lo puso”.

Por otra parte, recordó uno de los goles que ha convertido con la camiseta de la Selección Colombia: “El que le hice a Argentina en la Copa América (2019). Fue el primer partido y también era mi primera Copa América, así que ese es el que recuerdo con más emoción”.

Finalmente, habló sobre su personalidad dentro y fuera de los terrenos de juego: “Cuando entro al campo me transformo. Esa timidez que pueda tener como persona, se me va. Me gusta porque puedo entrar al terreno de juego y estar libre, ser yo, demostrar todas mis condiciones”.