Mié, 10/09/2025 - 13:54
Ecuador cierra su mejor eliminatoria mundialista tras haber comenzado con -3 puntos
Ecuador consigue su mejor eliminatoria en la historia.
La selección de Ecuador terminó este martes 9 de septiembre la mejor eliminatoria de su historia terminando en la segunda posición con 29 puntos, la puntuación más alta que ha obtenido pese a haber iniciado el proceso con -3 unidades por la sanción del TAS a raíz del caso de Byron Castillo.
La selección ecuatoriana comenzó las eliminatorias con el español Félix Sánchez Bas y las terminó con Sebastián Beccacece, logró 32 puntos superando la clasificación de Corea y Japón 2002 por un punto.
La fortaleza más grande de Ecuador fue su línea defensiva que fue sin duda el mejor de toda la eliminatoria habiendo recibido apenas 5 goles en los dieciocho partidos, solo dos en la era Beccacece.
El gran momento tiene nombres propios como el de Willian Pacho, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán. A ellos súmandole a Angelo Preciado y Hernán Galíndez además de una contención muy fuerte con Moi Caicedo.
Los únicos que pudieron celebrar gol en contra de Ecuador fueron Messi, Canobbio, Ramallo, Rodrygo y Cádiz.
La 'Enner-dependencia'.
Así como la mayor virtud fue la defensa, el mayor punto débil fue el ataque, de principio a fin en las eliminatorias ha dependido netamente de Enner Valencia, su capitán y máximo goleador histórico. El combinado ecuatoriano anotó apenas 14 goles en toda la eliminatoria y 6 de ellos fueron anotados por Valencia.
Enner Valencia recuperó su mejor versión tras la llegada de Beccacece, que le dio toda su confianza para seguir en la selección tras afrontar un momento muy duro, donde fue intensamente criticado por la hinchada ecuatoriana después de fallar en la última Copa América un penalti contra Argentina.
Detrás de Valencia, que a punto de cumplir 35 años ya no se espera que esté en la selección para las próximas eliminatorias, aparecen con dos goles el defensa Félix Torres y el atacante Gonzalo Plata, mientras que con uno están los delanteros Kendry Páez, Kevin Rodríguez, Alan Minda y Ángel Mena, que se retiró de la selección.
Ocho empates sin goles
La gran defensa y las dificultades para hacer gol llevaron a que Ecuador acabase casi la mitad de los partidos de eliminatorias con empate sin goles. El 0-0 fue el resultado más repetido de la Tri en estas eliminatorias, hasta en un total de ocho ocasiones.
El marcador no se movió en los partidos que Ecuador jugó de local ante Colombia, Paraguay y Brasil, y de visitante frente a Venezuela, Uruguay, Chile y Perú. Incluso encadenó cuatro empates a cero consecutivos en la recta final de las eliminatorias, que rompió con el triunfo a Argentina en la última jornada.
Fuente
Antena 2 | EFE