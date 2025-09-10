Ecuador cierra su mejor eliminatoria mundialista tras haber comenzado con -3 puntos

La selección de Ecuador terminó este martes 9 de septiembre la mejor eliminatoria de su historia terminando en la segunda posición con 29 puntos, la puntuación más alta que ha obtenido pese a haber iniciado el proceso con -3 unidades por la sanción del TAS a raíz del caso de Byron Castillo.

La selección ecuatoriana comenzó las eliminatorias con el español Félix Sánchez Bas y las terminó con Sebastián Beccacece, logró 32 puntos superando la clasificación de Corea y Japón 2002 por un punto.

La fortaleza más grande de Ecuador fue su línea defensiva que fue sin duda el mejor de toda la eliminatoria habiendo recibido apenas 5 goles en los dieciocho partidos, solo dos en la era Beccacece.

El gran momento tiene nombres propios como el de Willian Pacho, Piero Hincapié y Pervis Estupiñán. A ellos súmandole a Angelo Preciado y Hernán Galíndez además de una contención muy fuerte con Moi Caicedo.

Los únicos que pudieron celebrar gol en contra de Ecuador fueron Messi, Canobbio, Ramallo, Rodrygo y Cádiz.