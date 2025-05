Ecuador contra las cuerdas para Eliminatorias: nuevo escándalo salpica a la Federación

Sebastián Beccacece tendrá que lanzar una nueva convocatoria en las próximas semanas con la necesidad de obtener un punto más para sellar la clasificación de manera anticipada para el Mundial de 2026. Sus rivales en junio serán Brasil en condición de local y Perú de visitante. A la espera de esos enfrentamientos, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ha tenido varios escándalos.

El impacto que tiene Independiente del Valle en las convocatorias marca un cierto favoritismo por parte de la FEF a dicho club. Además, haber puesto a Darwin Guagua, extremo de 17 años titular contra Chile generó todo tipo de comentarios sobre la gestión de Sebastián Beccacece, dado que no sería la primera vez que se llama a un juvenil para venderlo a Europa.

Todo esto suma de cara a lo que será una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en junio y se espera si Darwin Guagua, que apenas suma minutos con la Sub-19 de Independiente del Valle vuelva a ser convocado o no. Pero, estos no son los únicos escándalos que atentan contra la FEF.

Hay tensión entre la FEF y la LigaPro Ecuabet con los presidentes, Francisco Egas y Miguel Ángel Loor respectivamente. Loor se lanzará como candidato para ser la cabeza de la Federación, en medio de un momento complejo. El último alboroto surgió por la construcción de una cancha de pádel en las instalaciones del ente.

LOS SEÑALAMIENTOS DE MIGUEL ÁNGEL LOOR CONTRA FRANCISCO EGAS: “LE GANO POR GOLEADA” Y “¿QUIÉN PAGÓ POR ESO?”

A un mes de las Eliminatorias, hay una división enorme entre los altos cargos de la FEF y de la LigaPro. Hace unos días apareció una cancha de pádel dentro de la Federación Ecuatoriana en donde Francisco Egas juega con sus amigos dicho deporte en vez de responder a todos los escándalos que han salido por las convocatorias.

Miguel Ángel Loor cuestionó en Machdeportes de dónde provienen esos gastos en la construcción de la cancha de pádel y pidió una audiencia para que Egas responda, “hay que auditar, por ejemplo, por qué hay una cancha de pádel en la Casa de la Selección donde juega el presidente de la Federación con sus amigos... ¿Quién pagó eso? ¿Lo pagó la Federación? ¿Lo pagó él?".

Además, no dudó en decir que, si se llega a lanzar a la elección de presidentes de la FEF, ganaría con amplia ventaja a Francisco Egas que espera la reelección. Con estos escándalos no parece sencillo que Egas gane nuevamente, “no sé si por goleada, pero le gano (a Francisco Egas), creo que por goleada… pero no me quiero hacer el bacán. No sé si me lance, pero si lo hago con él, me lanzo y le gano. Me siento capaz para ganar y me siento capaz para administrar".

En medio de todas estas riñas, Ecuador deberá respetar la casa y sacarle un punto a Brasil para sellar la clasificación para el Mundial de 2026. Se espera que estos roces de la FEF no salpiquen a Sebastián Beccacece ni a la ‘Tri’ para lo que viene.