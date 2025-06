Ecuador desconvoca dos jugadores de última hora; hubo fuerte presión sobre Beccacece

Flamengo critica convocatoria de Gonzalo Plata

El pasado viernes, Flamengo criticó a la FEF por convocar a Plata pese a estar lesionado, y dijo que su situación puede agravarse en caso de haber sido alineado por la Tri en los partidos contra Brasil y Perú.



El conjunto carioca recordó en un comunicado que Plata está apartado del equipo desde mediados de abril por un edema óseo que le provoca dolores en la rodilla derecha, desde entonces está sometido a tratamiento y fisioterapia y aún no ha sido liberado por los médicos.



En un texto bastante crítico hacia la Federación, el club de Río de Janeiro dijo que cuando la entidad ecuatoriana le consultó sobre una posible convocatoria, respondió que Plata "no viene actuando por aún estar en proceso de recuperación y que, por lo tanto, no es segura su posible alineación".



Según Flamengo, un examen al que el ecuatoriano fue sometido este jueves mostró que sus niveles de fuerza aún son insatisfactorios para la práctica deportiva.