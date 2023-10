FIFA reveló decisión sobre perdida de puntos para Ecuador por demanda de Alfaro

Las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 han tenido varias novedades en las últimas horas. Luego de haber jugado sus primeras dos fechas y con el liderato de Brasil y Argentina, la demanda contra Ecuador por parte de Gustavo Alfaro tuvo una respuesta oficial de la FIFA.

La Tri había recibido el señalamiento de su ex técnico y tras no cumplir un acuerdo económico. El entrenador quiso sentar un precedente y llevó el caso hasta la FIFA. Allí, el máximo organismo del fútbol mundial estudio el caso basándose en el contrato del entrenador y sus cláusulas.

Había una fuerte alarma sobre la posibilidad de que Ecuador pudiera perder hasta seis puntos en la tabla. La situación apuntaba con una gran chance de modificar nuevamente la clasificación rumbo a la Copa del Mundo.

Finalmente, este castigo fue desestimado por el Tribunal, que solo los obliga a pagar la cantidad de 1.8 millones de dólares a Alfaro como premio por llevar al equipo tricolor al Mundial Qatar 2022.

La decisión se dio porque el entrenador tenía una cláusula de premios por llegar a 16avos de final del Mundial. Para el tribunal basado en el reglamento de la FIFA no existe dicha instancia y por ello no es un incumplimiento del acuerdo al no pagará ese dinero.

Por tal motivo, Alfaro llevaría la situación ante el TAS. Sin embargo, los reglamentos del máximo organismo del fútbol mundial no contemplan sanciones deportivas a los seleccionados. Solo queda esperar que otras novedades tendrá el caso en los siguientes meses.

Se espera que Ecuador pueda seguir compitiendo con normalidad en las clasificatorias. El conjunto de la mitad del mundo será rival de Bolivia y Colombia en la jornada doble de octubre.