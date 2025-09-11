Ecuador no da espera: filtran la alineación de Beccacece en el Mundial

Se acabaron las Eliminatorias Sudamericanas con más dudas que certezas en Ecuador. Los cuatro empates seguidos antes del compromiso frente a Argentina crearon incertidumbre por la carencia goleadora que tenía la selección ecuatoriana. Además, generó descontento por parte de los hinchas en Sebastián Beccacece, hasta tal punto de pedir su salida en el banderazo en Guayaquil.

Vea también: Millonarios dejaría sin Libertadores a Nacional: acorta la reclasificación

Como era de esperarse y como se dio de manera anticipada con la clasificación prematura de Ecuador, el contrato de Sebastián Beccacece se renovó de manera obligatoria para encargarse de la Copa del Mundo, pese a las críticas.

Con bases similares de jugadores en cada convocatoria y sin muchos cambios, Ecuador no contó con buenos números goleadores a lo largo de las 18 fechas, pero sí tuvo mucha capacidad defensiva, especialmente por ser una selección que solo perdió dos juegos y solo recibió cinco goles.

Aunque las estadísticas le dan la mano a Ecuador y a Sebastián Beccacece, los hinchas llegaron a su límite entendiendo que tiene mucho potencial desde la liga local y con los jugadores que actúan en el exterior. Piden su salida, pero dirigirá el Mundial. De hecho, ya tendría lista su nómina ideal en el certamen mundialista.

FILTRAN LA ALINEACIÓN DE ECUADOR EN EL MUNDIAL

Para el primer partido del Mundial, sea el rival que sea, Ecuador no podrá contar con Moisés Caicedo que recibió una doble amonestación en el último juego ante Argentina. Eso significó la expulsión, y, de acuerdo con el reglamento de la FIFA, un jugador que reciba tarjeta roja en el partido definitivo de Eliminatorias no podrá ser de la partida en el debut en Estados Unidos, México y Canadá.

Un pilar esencial para el mediocampo que no podrá estar en el primer partido, por lo cual, Sebastián Beccacece tendrá que suplirlo con otro perfil. Sin embargo, si nada raro ocurre en los siguientes encuentros, Moisés tendrá su lugar definido en la medular de Ecuador a la espera de seguir por la misma senda de pocos goles en contra y de pocas derrotas.

Le puede interesar: Luto en Ecuador: jugador falleció en sorpresivo ataque armado

En ese sentido, desde Bolavip Ecuador se animaron a filtrar la que sería la nómina de Sebastián Beccacece para el Mundial. No habría muchos cambios con respecto a lo que se ha visto en estas Eliminatorias. Estaría en el arco Hernán Galíndez, Joel Ordóñez, Piero Hincapié, Willian Pacho, Pervis Estupiñán en la defensa. Habría un cambio con respecto a la última alineación ante Argentina y estaría Alan Franco, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo y Enner Valencia.

Bajo ese panorama, afirman la continuidad de 11 jugadores que hicieron parte de la Eliminatoria y que serían los primeros convocados. Además, habría que sumarle a Leonardo Campana y a Kevin Rodríguez, los delanteros con Enner Valencia que ya había sentenciado Sebastián Beccacece que tienen su lugar asegurado.

EL REEMPLAZO DE MOISÉS CAICEDO EN EL PRIMER PARTIDO

Sin duda alguna, Moisés Caicedo será titular en la selección de Ecuador, pero, ante la expulsión sufrida por doble amarilla en el partido frente a Argentina, su debut se postergaría para el segundo juego del curso mundialista. Sebastián Beccacece tendrá que dar con su reemplazo.

Lea también: Bayern Múnich se fijó en otra figura de Colombia tras la eliminatoria

Entre las opciones que puede tener el entrenador argentino aparece Jordy Alcívar como uno de los posibles reemplazantes de Moisés Caicedo. Alcívar sería el más indicado, dado que, en el juego ante Paraguay en Asunción, el volante del Chelsea no pudo jugar por acumulación de amarillas y lo sustituyó el futbolista de Independiente del Valle.