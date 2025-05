Ecuador prende la vela para las Eliminatorias: revelan fuerte noticia

Queda menos de un mes para el regreso de las Eliminatorias Sudamericanas en donde Ecuador deberá sellar la clasificación al Mundial. Los separa solo un punto de conseguir ese cometido y deberán lograrlo enfrentando a Brasil en condición de local y a Perú de visita.

Ecuador se verá las caras con Carlo Ancelotti después de la confirmación de que el entrenador italiano tomará las riendas del seleccionado brasileño por los dos próximos años. En ese orden de ideas, ‘Carletto’ tendrá su primer partido ante los ecuatorianos y su vínculo irá hasta finales del 2026. Dirigirá el Mundial con la ‘Canarinha’.

Volviendo al tema de Ecuador, Sebastián Beccacece deberá salir de los escándalos que lo han seguido al igual que a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y responder en cancha con la necesidad de sacar un punto para certificar su clasificación de manera oficial.

Con este panorama, Sebastián Beccacece deberá sacar la lista oficial de convocados en las próximas semanas. Lo que ya está confirmado es que Darwin Guagua, polémico jugador por sus 17 años y por su poco protagonismo a nivel profesional será convocado. En medio de esos nombres, aparece el de Enner Valencia que complica bastante por la lesión sufrida ante Atlético Nacional.

EL PARTE MÉDICO DE ENNER VALENCIA QUE COMPLICA A ECUADOR

No se trata de cualquier jugador, pues, Enner Valencia es el goleador histórico de la selección de Ecuador y su no presencia significa una baja sensible para el combinado ecuatoriano. Enner quedó mal librado en el partido ante Atlético Nacional en la Copa Libertadores. Se lesionó solo y demostró muchos gestos de dolor en la banda.

Efectivamente, se confirmó desde Brasil que tiene una lesión muscular de grado 3 que lo dejará afuera. Se le vio tomándose el posterior y quejándose de mucho dolor. La misma información indica que el delantero estaría un mes y medio afuera de las canchas. Con esto, es imposible que vaya a poder estar en las Eliminatorias ni en la Copa Libertadores.

Sin duda alguna, Enner Valencia es una ficha clave para las Eliminatorias y para el seleccionado de Ecuador. Su baja presupone un problema por su cuota goleadora que se ha hecho tendencia ante Colombia y Venezuela en las clasificatorias. Una dura noticia, pero Sebastián Beccacece ya busca reemplazos.

¿QUIÉNES PODRÍAN REEMPLAZAR A ENNER VALENCIA EN ECUADOR?

Faltan unas cuantas semanas para que el entrenador argentino deba anunciar a sus convocados para esa doble fecha de Eliminatorias. Con la baja de Enner Valencia se le puede sumar la de Alan Franco que salió lesionado con Atlético Mineiro y en su regreso a las canchas, volvió a reincidir. Sería difícil que pueda llegar también.

Sobre Enner Valencia, Sebastián Beccacece podría tener en cuenta a Leonardo Campana, delantero al que no tuvo en el radar en marzo. Campana, que ha dado de qué hablar en la MLS podría ser el reemplazo ideal de Valencia. También hay otros a quienes ha llevado como Kevin Rodríguez o Jhon Mercado.

Pese a que aspiraba a ser convocado en la doble fecha pasada, Sebastián Beccacece dejó afuera de la lista definitiva a Nilson Angulo del Anderlecht. El delantero suma argumentos para tomar el lugar de Enner Valencia contra Brasil y Perú.