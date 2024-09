Ecuador se complica en Eliminatorias: destapan ‘problema interno’ en convocatoria

En las fechas de Eliminatorias en septiembre, la selección de Ecuador enfrentó a Brasil y a Perú con un saldo de una derrota y una victoria histórica, cortando una racha de 13 años sin poder superar a los peruanos en Eliminatorias Sudamericanas.

Además, Sebastián Beccacece logró debutar como el nuevo seleccionador de la ‘Tri’ y con buena cara dejó ilusión para lo que se viene en el mes de octubre cuando enfrenten a Paraguay y a Uruguay de local y de visitante respectivamente. Entre las dudas que tenía en la convocatoria, el entrenador argentino dejó a Leonardo Campana por fuera del listado oficial.

Vea también: Ecuador en problemas tras las Eliminatorias: se viene una dura sanción

Justamente, Leonardo Campana, el segundo goleador histórico del Inter Miami de Lionel Messi, no será convocado en los próximos encuentros del combinado nacional. Campana, de 24 años no ha podido tener una gran oportunidad en Ecuador, pese a que se destacó hace años en mundiales juveniles y en competencias del continente. Jugó en el Wolverhampton, y entre lesiones y otras cuestiones, no ha podido ganarse un lugar en la ‘Tri’.

LA VERDADERA RAZÓN POR LA QUE LEONARDO CAMPANA NO HA SIDO CONVOCADO A ECUADOR

Sin duda alguna, las lesiones han tenido mucho que ver, de hecho, el jugador dijo anteriormente que, “mi tiempo en la Selección ya llegará. Tenemos fe y mano tengo fe. El próximo Mundial es aquí (en Estados Unidos). A los hinchas les agradezco por el apoyo y siempre han estado conmigo. Me motivan a seguir trabajando día a día, a seguir buscando mi mejor versión y trabajo día a día para ganarme un puesto, cuando se me dé la oportunidad en la Selección los dejaré muy orgullosos”.

Pero, todo parece indicar que esa oportunidad no se le dará a Leonardo Campana por un problema interno del camerino con el jugador del Inter Miami. El delantero que suma 29 tantos en el club estadounidense no fue tenido en cuenta en septiembre, pese a que había dudas con el atacante por el flojo rendimiento de Enner Valencia.

Le puede interesar: Uruguay en las Eliminatorias: fechas y horarios Vs Perú y Ecuador

Enrique Vivanco, periodista de Radio La Redonda afirma que no lo han tenido en cuenta porque, presuntamente, “cae mal en el camerino”. La relación del ariete no sería la mejor con los integrantes del combinado nacional por lo cual parece complejo que tenga un lugar.

Se abren problemas internos en la selección de Ecuador justo en un momento crucial por las obligaciones que tienen de clasificar al Mundial. De igual forma, el delantero espera tener un lugar en el combinado nacional en las próximas convocatorias de Sebastián Beccacece.