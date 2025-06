Ecuador se ilusiona con refuerzo estelar vs Perú: ya entrenó

Llegó la hora definitiva para que la selección de Ecuador logre sellar la clasificación para el Mundial de 2026. Sebastián Beccacece no pudo en condición de local ante Brasil y esto posterga el boleto para las justas mundialistas del próximo año. Para lograr ese cometido, la ‘Tri’ visitará a Perú en Lima y con un punto podrá sumarse a Argentina que es la única de Sudamérica reconocida por la FIFA como clasificada.

Bajo este panorama, Ecuador necesita sí o sí dar un golpe de autoridad con jugadores experimentados, y, claramente, con la representación de campeones internacionales como Moisés Caicedo y Willian Pacho que son los referentes del seleccionado.

Vea también:

Infortunadamente, el plan del entrenador de Ecuador no salió como se pensaba con Enner Valencia. El goleador histórico de la selección sufrió una lesión en el Inter de Porto Alegre que lo alejó del primer partido ante Brasil. Sin embargo, Beccacece no dudó y lo convocó para esta doble fecha de Eliminatorias.

LA GRAN NOTICIA QUE TIENE ECUADOR DE CARA A ENFRENTAR A PERÚ

Quedan apenas algunas horas para que ruede el balón en Lima. Ecuador espera recuperar a Enner Valencia que parte como un refuerzo, dado que no pudo sumar minutos contra Brasil pese a estar convocado. El ecuatoriano salió lesionado en Copa Libertadores y apenas regresó a entrenamientos con la ‘Tri’.

Enner Valencia fue la gran novedad en la concentración en Perú. El delantero apareció en el entrenamiento con el grupo, se sumó a la sesión con todo el grupo junto. Todavía no es seguro que vaya a jugar, pero en un duelo vital por lo que se está jugando Ecuador será esencial tenerlo, así sea en el banquillo de suplentes para ingresar en algún momento del juego.

De hecho, Sebastián Beccacece estuvo presente en la rueda de prensa y afirmó que ha mejorado bastante la recuperación del delantero ecuatoriano, “Enner está muy bien, ojalá pueda estar en el partido. Hernán (Galíndez) tiene una molestia y vamos a esperar hasta último momento". Galíndez salió lesionado del entrenamiento previo al juego contra Brasil y atajó Gonzalo Valle con buenas sensaciones.

Le puede interesar:

Además, elogió a Enner Valencia que es el goleador del proceso de Sebastián Beccacece como entrenador de Ecuador, “nosotros nunca tuvimos duda ni de Enner, ni de Gonzalo, ni de Leo, ni Kevin. Cuando vinimos no teníamos ningún delantero en la tabla de goleadores, hoy tenemos a Enner que hizo cinco goles bajo nuestro proceso".

Criticó a quienes decían que Enner Valencia no podía seguir más en la selección de Ecuador, “en ese momento los medios de comunicación insistían en que no esté más en la Selección y ahora dicen que si no está Enner que vamos a hacer, pero lo tenemos. Lio Messi tiene seis, Enner tiene cinco, ni Brasil tiene ese jugador como Enner, contundente y estamos hablando de Brasil, una potencia mundial. Acá hay dos caminos, uno valora lo que tiene o está viendo todo el tiempo la manera de intoxicarse con un pensamiento que no suma".

EL DILEMA DE SEBASTIÁN BECCACECE CON ENNER VALENCIA PARA ENFRENTAR A PERÚ

Aunque hay ilusión con el refuerzo de Enner Valencia que llegará a aportar sus goles de cara a asegurar la clasificación, todavía es una incertidumbre si el delantero alcanza a ser titular o si esperan resguardarlo para que pueda ingresar en el segundo tiempo y dar el golpe definitivo.

Lea también:

Seguramente, Enner Valencia partiría como suplente y remataría el juego para llegar con regularidad al Internacional de Porto Alegre tras las Eliminatorias Sudamericanas. El goleador de Ecuador se sumó a los primeros entrenamientos y quedará esperar si Sebastián Beccacece lo tendrá en cuenta desde el inicio en un encuentro clave para ambas selecciones.