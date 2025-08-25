Ecuador sorprendería con convocatoria: Becaccece se fijó en la LigaPro

Las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 está a punto de llegar a su fin con las últimas dos fechas reglamentarias, las cuales serán importantes para definir los últimos cupos que otorgan tiquete directo a la cita mundialista y la selección que se quedará con el cupo del repechaje, el cual está bastante disputado.

Hasta el momento solamente se encuentran tres selecciones clasificadas a la siguiente instancia de la competencia, Argentina, Brasil y Ecuador, por lo que esta sería una oportunidad ideal para cada uno de los directores técnicos para rotar su plantilla de jugadores, tal como lo pensaría a hacer Becaccece, quien ha estado mirando nuevos jugadores de la LigaPro de Ecuador para conformar su convocatoria.

Cambios en la convocatoria de Ecuador para la eliminatoria

Ecuador ya confirmó nuevamente su nombre en un Mundial de Fútbol a falta de dos jornadas reglamentarias de las eliminatorias. Sin embargo, todavía le queda por cumplir con las últimas dos jornadas, en donde se enfrentará a la Selección de Paraguay en condición de visitante y luego recibirá a la campeona del mundo, Argentina, en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

Los retos para Becaccece serán complicados, ante rivales que han demostrado gran rendimiento en el transcurso de la temporada, pero también será una gran oportunidad para seguir ultimando detalles de cara al equipo que querrá llevar al Mundial del siguiente año. El argentino de 44 años tiene esto presente y también evalúa opciones en caso de que se lleguen a dar bajas inesperadas.