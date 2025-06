Ecuador suma caso de indisciplina: Beccacece lo borró en Eliminatorias

Desde hace algunos meses, la selección de Ecuador ha estado en el ojo del huracán con Sebastián Beccacece como uno de los protagonistas en los escándalos. Pese a esto, el nivel del combinado nacional sigue dando de qué hablar con un valioso empate ante la selección de Brasil que los deja listos para disputar el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México.

Aunque la FIFA todavía no ha confirmado de manera oficial a Ecuador como clasificado, los 24 puntos hacen que la ‘Tri’ esté en una posición cómoda pensando en quedarse con el boleto para la cita orbital. Además, a Sebastián Beccacece le tocó más duro, dado que tenían una sanción de tres puntos que no terminó por complicar el camino.

Vea también: Definido el primer clasificado a la final del Torneo BetPlay: OFICIAL

En medio de las Eliminatorias, aparecen los escándalos. El primero tuvo que ver con una gira en Estados Unidos en la cual, Kendry Páez, Gonzalo Plata y Robert Arboleda salieron por la noche de la concentración a un club nocturno en Nueva York. Como efecto de esto, Arboleda fue borrado completamente, mientras que Páez y Plata regresaron al combinado nacional.

Luego, lo de las convocatorias de Darwin Guagua que fue titular con 17 años frente a Chile. Se pensó que esto pasaba por querer venderlo al exterior. También hubo otro hecho entre presidentes de la LigaPro Ecuabet, Miguel Ángel Loor y la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), encabezada por Francisco Egas. Loor la tomó contra Egas, justo antes de que su nombre esté en las opciones de ser presidente de la Federación en las elecciones de 2026.

EL JUGADOR QUE PIDEN EN LA SELECCIÓN, PERO QUE NO VOLVERÁ A SER CONVOCADO

Desde que apareció la polémica en la selección sobre la supremacía de jugadores de Independiente del Valle en convocatorias, Ecuador pidió el llamado de Michael Estrada, futbolista de Liga de Quito. Lo que no se sabía es que, mientras Sebastián Beccacece esté en el banquillo, tal parece que no lo volverá a convocar.

El entrenador argentino parece haber perdido toda la credibilidad en el talentoso volante de Liga de Quito por conductas de indisciplina que lo dejaron en evidencia para el futuro.

Le puede interesar: Chile sentencia a Gareca: el inesperado entrenador que lo reemplazará

De acuerdo con el periodista, Diego Arcos, “Michael Estrada no es convocado por indisciplina, hubo comportamientos que no gustaron. Una vez ingirió alcohol en un avión, son cosas que hacen que no lo quieran más”. El volante de Liga de Quito no es tenido en cuenta desde 2023 con el seleccionado ecuatoriano.

En aquella época, Sebastián Beccacece todavía no estaba en la selección, pero tal parece que el ex Defensa y Justicia no lo tiene en cuenta por esos hechos de indisciplina. Estrada es uno de los jugadores que más han pedido los seguidores de la ‘Tri’.

Diego Arcos continuó con su relato sobre Michael Estrada, “hay muchas cosas que nunca se van a saber, pero a mí sí me la dijeron. Tomó alcohol en un avión y tuvo otros problemas que la misma dirigencia de Liga le dice, 'cuando me preguntan por él tengo que hablar bien de él y no'. Hay detalles extradeportivos que son los que no le han agradado a la selección”.

ECUADOR ROMPE RACHA DE REINALDO RUEDA

En esta doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, Ecuador deberá dar el golpe ante Perú en condición de visitante. Dejando las polémicas afuera, el seleccionado de Sebastián Beccacece necesitará tan solo una unidad para que la FIFA ponga su nombre en la lista de los clasificados.

Lea también: Escándalo en Eliminatorias: Venezuela sería expulsada del Mundial 2026 por la FIFA

Con 24 unidades ya parece estar adentro, pero solo resta esperar que el ente que reglamente los Mundiales sentencie la participación del cuadro ecuatoriano. Pese a todos los escándalos en las convocatorias, y otras cosas, Ecuador rompió el récord de la racha más larga sin perder. Reinaldo Rueda la tenía con seis encuentros, y ahora Sebastián Beccacece ya suma ocho.