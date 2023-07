Ecuador tomó importante decisión para las Eliminatorias 2026: todo cambiará

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, descartó este viernes al histórico estadio olímpico Atahualpa para albergar los partidos de la selección ecuatoriana en las próximas eliminatorias sudamericanas de clasificación para el Mundial 2026.

Durante una rueda de presenta tras visitar las instalaciones del club Macará, Egas afirmó que el Atahualpa no ofrece las condiciones para acoger a la selección ecuatoriana debido a su antigüedad y falta de mantenimiento.



El presidente de la FEF confirmó que la selección seguirá disputando las eliminatorias sudamericanas en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de propiedad de Liga de Quito, tal como lo hizo en casi todos los partidos con miras al Mundial de Qatar 2022.



"A nosotros nos encantaría seguir jugando en el estadio Atahualpa, pero creo que hoy ese escenario no presta las condiciones para un encuentro internacional que merece la selección ecuatoriana de fútbol y las selecciones que la visitan", dijo Egas



"Esa es la realidad, no hay ningún otro motivo para haber buscado otro escenario. Con mucha pena, visitamos el Atahualpa hace poco con motivo del Sudamericano sub-17 y sólo pudimos ser testigos del deterioro del escenario", expresó.



Egas contó que meses atrás se propuso a la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP), administradora del Atahualpa, una remodelación de la infraestructura, pero aseguró que sus anteriores directivos no adoptaron la propuesta.



El presidente de la FEF aseguró que el día en que la CDP logre reformar el estadio, la Federación estará gustosa de volver a evaluarlo (como sede de la selección).



"Ese es el único motivo por el cual nosotros hemos buscado (otro estadio), con la gentileza y las puertas abiertas que tanto Liga como Barcelona (de Guayaquil) prestaron sus estadios para jugar los partidos de las eliminatorias", insistió.

Ecuador arrancará las eliminatorias de visitante en septiembre próximo contra Argentina y durante la misma fecha FIFA recibirá de local a Uruguay.