Ecuador ya lo definió: confirman la alineación para enfrentar a Paraguay

Quedan solo dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas. Aunque Ecuador ya está clasificado para el Mundial de 2026, la consigna es clara y es terminar de la mejor manera este ciclo de las clasificatorias del continente. Para eso, la ‘Tri’ tendrá que dar un golpetazo ante Paraguay en condición de visitante y de local frente a Argentina.

Justamente para el juego en Asunción, Sebastián Beccacece tomó la decisión de concentrar en Buenos Aires. Pues, la capital de Argentina y la de Paraguay tienen una altitud similar y la idea era primero aclimatarse en suelo argentino antes de llegar a suelo paraguayo.

Sebastián Beccacece utilizará este ciclo de Eliminatorias para empezar a definir su lista oficial para encarar el Mundial. Seguramente, muchos de los jugadores que aparecieron en la convocatoria serán tenidos en cuenta para la Copa del Mundo en junio de 2026.

Con jugadores como Enner Valencia, Hernán Galíndez ya recuperado, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Willian Pacho, entre otros jugadores estelares, todo parece indicar que, no solo serían inicialistas frente a Paraguay y Argentina, sino que serán convocados para el Mundial.

LA ALINEACIÓN DE ECUADOR PARA ENFRENTAR A PARAGUAY

El primer partido será contra Paraguay con dos selecciones que le apuntan a llegar de la mejor manera al Mundial. Por los lados de los paraguayos, solo necesitan una unidad para sellar la clasificación mientras que la ‘Tri’ ya está lista con su paso a la Copa del Mundo.

En ese sentido, Sebastián Beccacece ya tendría lista la nómina inicialista. Sería con Hernán Galíndez; Ángelo Preciado, Piero Hincapié, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco; Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo y Enner Valencia.

Sebastián Beccacece deberá ultimar detalles para confirmar de manera asegurada este onceno para enfrentar a Paraguay. Además, estos jugadores también podrían ser inicialistas para recibir a Argentina.

Sin duda alguna, la mayoría de estos jugadores serán tenidos en cuenta en el combinado nacional para afrontar el Mundial. Sumado a esto, seguramente quienes compongan las alineaciones en estos dos últimos encuentros partirán con la ventaja para componer las primeras nóminas durante el ciclo mundialista en Estados Unidos, Canadá y México.

