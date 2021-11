La Selección Colombia a principios de enero confirmó a Reinaldo Rueda como el nuevo técnico de la ‘tricolor’ tras la salida de Carlos Queiroz por las dolorosas derrotas ante Uruguay y Ecuador en noviembre de 2020.

Con la llegada de Rueda, se esperaba un cambio en la interna de la sele. En un principio el equipo inició cosechando buenos resultados, pues en sus dos primeros partidos consiguió cuatro puntos de seis posible. No obstante, el equipo de Reinaldo no ha podido aprovechar las oportunidades para ir asegurando su cupo al Mundial de Catar 2022.

El 2021 de Colombia: lo bueno, lo malo y las preocupaciones

Lo bueno: aunque no ha cosechado los puntos necesarios, la escuadra cafetera sigue con vida para conseguir su tiquete a Catar, pues los resultados de las últimas fechas [de sus rivales] han estado a su favor y por ende, Colombia termina en la cuarta posición.

Lo malo: no se ve un equipo compacto al momento de generar juego y opciones de gol. Aunque se ve una base, Reinaldo Rueda y sus jugadores no han encontrado la manera de volver a la victoria, ya que no sabe lo que es ganar desde su última victoria ante el seleccionado chileno, pues ante Uruguay, Brasil, Ecuador y Paraguay consiguió empates, pero en su reciente visita a tierras brasileñas cayó por la mínima diferencia ante el líder de la eliminatoria.

Las preocupaciones: la falta de gol. En las opciones que se crean, ninguno de los delanteros que han estado en la zona ofensiva han logrado anotar. Ante Paraguay completó su cuarto partido sin anotar, algo que no solo preocupa en el cuerpo técnico de Reinaldo Rueda, sino en la hinchada, pues la diferencia de gol de la ‘tricolor’ es de -1.