El arquero del FPC que Carlos Antonio postuló para Selección Colombia

En la antesala de la convocatoria que revelará Néstor Lorenzo esta semana para las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, el periodista Carlos Antonio Vélez alzó la voz con una propuesta que ya empieza a generar debate, pues sugirió que un arquero debería ser tenido en cuenta.

En su espacio ‘Palabras Mayores’ de este martes 26 de agosto, Carlos Antonio Vélez sugirió incluir a Alejandro Rodríguez, arquero de Deportivo Cali, entre los llamados a la Selección Colombia, bien sea para las Eliminatorias o para los próximos amistosos.

Según Vélez, el guardameta de 24 años ha mostrado un crecimiento notable durante los últimos meses, convirtiéndose en una de las figuras del Cali y uno de los mejores porteros de la Liga Betplay. Su desempeño ha sido clave para el conjunto vallecaucano, que ha logrado resultados importantes gracias a sus apariciones en momentos complejos.

Aunque no es común que se hagan grandes modificaciones en las convocatorias, el analista argumentó que estas dos jornadas —ante Bolivia y Venezuela— podrían ser el espacio ideal para ver caras nuevas. La Selección, a un paso de sellar su clasificación, tendría margen para experimentar sin arriesgar demasiado.