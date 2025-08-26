Actualizado:
El arquero del FPC que Carlos Antonio postuló para Selección Colombia
El analista considera que Néstor Lorenzo podría sacar provecho de la Liga Betplay para la última convocatoria de Eliminatorias y amistosos.
En la antesala de la convocatoria que revelará Néstor Lorenzo esta semana para las fechas 17 y 18 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, el periodista Carlos Antonio Vélez alzó la voz con una propuesta que ya empieza a generar debate, pues sugirió que un arquero debería ser tenido en cuenta.
En su espacio ‘Palabras Mayores’ de este martes 26 de agosto, Carlos Antonio Vélez sugirió incluir a Alejandro Rodríguez, arquero de Deportivo Cali, entre los llamados a la Selección Colombia, bien sea para las Eliminatorias o para los próximos amistosos.
Según Vélez, el guardameta de 24 años ha mostrado un crecimiento notable durante los últimos meses, convirtiéndose en una de las figuras del Cali y uno de los mejores porteros de la Liga Betplay. Su desempeño ha sido clave para el conjunto vallecaucano, que ha logrado resultados importantes gracias a sus apariciones en momentos complejos.
Aunque no es común que se hagan grandes modificaciones en las convocatorias, el analista argumentó que estas dos jornadas —ante Bolivia y Venezuela— podrían ser el espacio ideal para ver caras nuevas. La Selección, a un paso de sellar su clasificación, tendría margen para experimentar sin arriesgar demasiado.
Las estadísticas de Alejandro Rodríguez, arquero del Cali
Alejandro Rodríguez, de 24 años, nacido en Panamá pero con nacionalidad colombiana, ha venido consolidándose en el arco de Deportivo Cali. En lo que va del semestre, ha sumado ocho partidos, ha recibido doce goles y ha sacado el arco en cero en dos ocasiones. Para Vélez, ese rendimiento merece una oportunidad al menos en los amistosos de octubre, cuando Colombia se medirá con México y Canadá.
¿Cuándo sale la convocatoria de la Selección Colombia contra Bolivia y Venezuela?
La expectativa sobre el listado final es alta. Lorenzo llamaría a 28 jugadores para esta doble fecha de septiembre, y aunque la mayoría de la afición cree que no habrá sorpresas, varios nombres han entrado entre las posibles sorpresas. La convocatoria sería oficial entre jueves 28 y viernes 29 de agosto.
El primer duelo será el jueves 4 de septiembre frente a Bolivia en Barranquilla (6:30 p. m.), y la segunda cita será el martes 9, en Maturín ante Venezuela, a la misma hora. Con la clasificación prácticamente asegurada, puede ser el momento justo para ver qué tanto fondo de armario tiene Colombia en su arco.
Amistosos de la Selección Colombia luego de las Eliminatorias
En octubre, la Selección Colombia jugará dos partidos amistosos, el primero de ellos será el sábado 11 frente a México (8:00 p. m.) y el segundo el martes 14 contra Canadá (7:00 p. m.). Ambos son horarios colombianos.
Alejandro Rodríguez, arquero del Deportivo Cali
