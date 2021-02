El buen augurio de Francisco Maturana con Reinaldo Rueda en la Selección Colombia

Este lunes 15 de febrero el entorno del fútbol colombiano celebró el cumpleaños número 72 de Francisco ‘Pacho’ Maturana, entrenador con el que la Selección Colombia acudió a tres mundiales y ganó la Copa América; además se su título de Copa Libertadores con Atlético Nacional y otros grandes logros.

En diálogo con ‘Supercombo del Deporte’ de RCN Radio Cali, el ex entrenador comentó detalles de su vida y su carrera: "Siento que estos 72 años de vida los caminé bien, me fortalecí y me enriquecí con los amigos que tengo, una excelente mamá que me metió en un cajoncito de valores y principios y no me he podido salir de ahí".

"Siempre me duelen las rupturas, cuando se acaban los procesos, el Nacional de 1989 tenía un proceso, la Selección Colombia clasificando a un mundial después de 28 años tenía un proceso, la Holanda (‘naranja mecánica´) aún sin ganar nos enamoró y tenía un trabajo", agregó Maturana.

Luego habló sobre el nuevo técnico de la Selección Colombia: “Reinaldo Rueda puede ser la persona que nos regrese al lugar que debemos estar, pero debe haber una sintonía con las divisiones inferiores, se deben formar dentro de una misma identidad con el equipo mayor".

"Yo disfruto cuando hay un reconocimiento, al DT, al goleador teso como es Aristizábal, por ejemplo, todo lo que nos dio hay que reconocerlo", subrayó.

También recordó su travesía en el fútbol europeo: "Cuando fui al Real Valladolid dijeron que fue un fracaso, pero yo lo veo de otra manera: el primer ‘negrito’ que fue allá a España a dirigir, se ganó el respeto de varios y dejé amigos y pude ir a otros lugares".

Y cerró hablando sobre el ‘Bolillo’ Gómez y su título en la Copa Betplay: "La presencia de Hernán Darío en el Medellín me emociona, me alegra… yo soy hincha de Nacional, pero en el Medellín siempre han estado mis amigos, he estado presente donde están mis amigos como ha pasado también con Diego Umaña o Alexis Mendoza”.