"Él cambió mi vida, confió en mí": Lucas Paquetá le agradeció a Reinaldo Rueda

Se avecina el compromiso entre la Selección Brasil y la Selección Colombia en el marco de la fecha 13 de la Eliminatoria sudamericana con el fin de obtener un cupo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, y los protagonistas del juego, dieron sus impresiones acerca del mismo.

Uno de los brasileños que atendió a la prensa antes de enfrentar a la 'tricolor', fue Lucas Paquetá, quien se ha transformado en uno de los jugadores más importantes de la 'verdeamarela' y no dejó pasar la oportunidad para recordar la época en que estuvo bajo las órdenes de Reinaldo Rueda.

Y es que el jugador de 24 años quien se desempeña en el Lyon de la Ligue 1 francesa, no olvida cuando siendo jugador de Flamengo, Reinaldo Rueda tomó las riendas del club, precisamente en agosto de 2017, y durante los cuatro meses en que el colombiano estuvo allí, Paquetá tuvo más acción.

Así, el jugador dejó saber que "fue un técnico que cambió mi vida porque subí como profesional y no tuve tantas oportunidades, pero él confió en mí, me puso a jugar", teniendo en cuenta que no veía tantos minutos antes del arribo del estratega colombiano.

De igual forma, el jugador reforzó su premisa afirmando que "me respaldó en Flamengo cuando era una época difícil con jugadores jóvenes para que jugaran y aparecieran. Quedé muy feliz por la oportunidad y muy agradecido con él".

Es menester que en la época en que el vallecaucano dirigió a los de Río de Janeiro, estos quedaron subcampeones de la Copa de Brasil y de la Copa Sudamericana; y que el jugador en mención tuvo la oportunidad de disputar 26 partidos con Rueda como DT.