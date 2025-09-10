Cargando contenido

Luis Díaz y James en la fecha 17 en las Eliminatorias
Luis Díaz y James en la fecha 17 en las Eliminatorias
AFP
Eliminatorias
Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 06:38

El dato que confirma a James como uno de los más grandes en eliminatorias

El colombiano entró a la historia de las eliminatorias sudamericanas.

El seleccionado colombiano terminó ayer su paso por las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de 2026 con un contundente triunfo 6-3 frente a la selección venezolana, que sumándolo a la victoria de Bolivia en el Alto dejó a la ‘vinotinto’ sin posibilidades de acceder al repechaje.  

Con 4 goles de Luis Suárez, uno de Mina y uno de Córdoba la selección selló su triunfo, pero el nuevo récord no pasa por los goles sino por las asistencias en donde uno de los colombianos entra en el ranking histórico en las eliminatorias.   

Lea también
Image
Selección Colombia - Eliminatorias sudamericanas

Dos jugadores de Selección Colombia en problemas; sin estadio toda la temporada

Ver más

Segundo máximo asistidor en la historia de eliminatorias 

Después de conseguir dos asistencias más ayer, James Rodríguez se convirtió en el segundo máximo asistidor en la historia de las eliminatorias, únicamente detrás de Neymar Jr. quien tiene 19 pases de gol, mientras que el colombiano quedó con 15, dejando atrás a dos históricos del futbol sudamericano como Lionel Messi y Luis Suárez y empatando a Alexis Sánchez. 

El colombiano se despachó ayer con dos asistencias de muy buena categoría, la primera con un centro después de un tiro de esquina en donde logró encontrar la cabeza de Mina y la segunda con un muy buen balón para la figura del encuentro Luis Suárez quien se inventó una jugada dentro del área para marcar el momentáneo 3-2. 

El 10 colombiano también quedó como el máximo asistidor de esta edición de las eliminatorias con 7 y el récord alcanzado es más que admirable teniendo en cuenta que prácticamente no participó de las eliminatorias pasadas, mientras que sus rivales en la tabla histórica jugaron muchos más partidos. James debutó en eliminatorias en un partido frente a Bolivia el 11 de octubre de 2011, hace casi 14 años, después de hacer un enorme mundial sub-20 disputado en nuestro país.  

Ahora queda esperar que pasará con el cucuteño ya que todo parece indicar que fue su último partido por eliminatorias vistiendo la camiseta de la selección Colombia.  

Lea también
Image
No todo fue fiesta en Colombia: el señalado en goleada ante Venezuela

No todo fue fiesta en Colombia: el jugador señalado en la goleada ante Venezuela

Ver más

Cómo terminó la eliminatoria 

Terminada la fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas, Argentina terminó primera habiendo paseado las eliminatorias con 38 puntos, segundo terminó Ecuador que pese a haber empezado con –3 supo rehacerse, tercero Colombia que en medio de las dudad siempre se mantuvo en la parte alta, cuarta terminó Uruguay, quinta Brasil y sexta Paraguay. Finalmente, el repechaje fue para Bolivia después de un histórico triunfo frente a Brasil en el Alto.  

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Imagen
James Rodríguez, figura de la Selección Colombia

James Rodríguez

Imagen

Eliminatoria

Imagen
Eliminatorias Sudamericanas

Eliminatorias Sudamericanas

Cargando más contenidos

Fin del contenido