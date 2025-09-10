El dato que confirma a James como uno de los más grandes en eliminatorias
El colombiano entró a la historia de las eliminatorias sudamericanas.
El seleccionado colombiano terminó ayer su paso por las eliminatorias sudamericanas rumbo al mundial de 2026 con un contundente triunfo 6-3 frente a la selección venezolana, que sumándolo a la victoria de Bolivia en el Alto dejó a la ‘vinotinto’ sin posibilidades de acceder al repechaje.
Con 4 goles de Luis Suárez, uno de Mina y uno de Córdoba la selección selló su triunfo, pero el nuevo récord no pasa por los goles sino por las asistencias en donde uno de los colombianos entra en el ranking histórico en las eliminatorias.
Segundo máximo asistidor en la historia de eliminatorias
Después de conseguir dos asistencias más ayer, James Rodríguez se convirtió en el segundo máximo asistidor en la historia de las eliminatorias, únicamente detrás de Neymar Jr. quien tiene 19 pases de gol, mientras que el colombiano quedó con 15, dejando atrás a dos históricos del futbol sudamericano como Lionel Messi y Luis Suárez y empatando a Alexis Sánchez.
El colombiano se despachó ayer con dos asistencias de muy buena categoría, la primera con un centro después de un tiro de esquina en donde logró encontrar la cabeza de Mina y la segunda con un muy buen balón para la figura del encuentro Luis Suárez quien se inventó una jugada dentro del área para marcar el momentáneo 3-2.
El 10 colombiano también quedó como el máximo asistidor de esta edición de las eliminatorias con 7 y el récord alcanzado es más que admirable teniendo en cuenta que prácticamente no participó de las eliminatorias pasadas, mientras que sus rivales en la tabla histórica jugaron muchos más partidos. James debutó en eliminatorias en un partido frente a Bolivia el 11 de octubre de 2011, hace casi 14 años, después de hacer un enorme mundial sub-20 disputado en nuestro país.
Ahora queda esperar que pasará con el cucuteño ya que todo parece indicar que fue su último partido por eliminatorias vistiendo la camiseta de la selección Colombia.
Cómo terminó la eliminatoria
Terminada la fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas, Argentina terminó primera habiendo paseado las eliminatorias con 38 puntos, segundo terminó Ecuador que pese a haber empezado con –3 supo rehacerse, tercero Colombia que en medio de las dudad siempre se mantuvo en la parte alta, cuarta terminó Uruguay, quinta Brasil y sexta Paraguay. Finalmente, el repechaje fue para Bolivia después de un histórico triunfo frente a Brasil en el Alto.