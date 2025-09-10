El dato que confirma a James como uno de los más grandes en eliminatorias

Segundo máximo asistidor en la historia de eliminatorias

Después de conseguir dos asistencias más ayer, James Rodríguez se convirtió en el segundo máximo asistidor en la historia de las eliminatorias, únicamente detrás de Neymar Jr. quien tiene 19 pases de gol, mientras que el colombiano quedó con 15, dejando atrás a dos históricos del futbol sudamericano como Lionel Messi y Luis Suárez y empatando a Alexis Sánchez.

El colombiano se despachó ayer con dos asistencias de muy buena categoría, la primera con un centro después de un tiro de esquina en donde logró encontrar la cabeza de Mina y la segunda con un muy buen balón para la figura del encuentro Luis Suárez quien se inventó una jugada dentro del área para marcar el momentáneo 3-2.

El 10 colombiano también quedó como el máximo asistidor de esta edición de las eliminatorias con 7 y el récord alcanzado es más que admirable teniendo en cuenta que prácticamente no participó de las eliminatorias pasadas, mientras que sus rivales en la tabla histórica jugaron muchos más partidos. James debutó en eliminatorias en un partido frente a Bolivia el 11 de octubre de 2011, hace casi 14 años, después de hacer un enorme mundial sub-20 disputado en nuestro país.

Ahora queda esperar que pasará con el cucuteño ya que todo parece indicar que fue su último partido por eliminatorias vistiendo la camiseta de la selección Colombia.