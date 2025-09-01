Actualizado:
Lun, 01/09/2025 - 08:27
El DT de Colombia rompió el silencio con la ausencia de Jhon Durán: “siempre estuvo”
Néstor Lorenzo se refirió a la actualidad del delantero y su baja en la convocatoria de la selección.
La Selección Colombia buscará en estas últimas dos fechas de Eliminatorias sudamericanas su boleto al Mundial 2026, conjunto ‘Tricolor’ que buscará ante Bolivia y Venezuela acabar de la mejor forma este torneo clasificatorio, sabiendo que se cuenta con varias chances de clasificar.
El equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo sorprendió con el llamado de Dayro Moreno en esta convocatoria, delantero del Once Caldas que a pesar de sus 40 años vive un momento dulce como goleador, siendo el máximo artillero de la Copa Sudamericana 2025 con 8 anotaciones, llegando nuevamente al equipo nacional y supliendo la baja del atacante Jhon Jader Durán.
Lea también: Lorenzo se despachó con Dayro: verdadera razón de su convocatoria a eliminatoria
En otras noticias: analizamos la convocatoria de la Selección Colombia
Néstor Lorenzo habló de la razón que impidió a Jhon Durán ser convocado
El entrenador del equipo cafetero habló con Deportes RCN previo a estos importantes compromisos y se refirió entre otras cosas a la situación de Jhon Jader Durán, que en la pasada convocatoria despertó polémica al ser apuntado como protagonista de un fuerte encontronazo con Néstor Lorenzo y con James Rodríguez en los camerinos del Estadio Metropolitano de Barranquilla al entretiempo del juego ante Perú.
Tras el rumor de esa fuerte discusión, había alta expectativa de saber si Durán iba a ser convocado, sin embargo, una lesión con el Fenerbahce puso al colombiano fuera de la convocatoria, una situación que para muchos fue sospechosa y que servía de cortina de humo para que Jhon no fuera llamado.
Ante la situación, el técnico Néstor Lorenzo dejó claro que tiene conocimiento de una lesión del jugador y que por eso no fue convocado, añadiendo que debe creerle cuando dice sentir un dolor, mismo que argumentó para ser desconvocado tras el partido contra Perú.
“Siempre tuve en consideración a Jhon Durán, lo pusimos desde los 18 años porque le vemos proyección, futuro y presente, pero uno no puede dudar de un dolor que sienta un jugador, no estoy muy al tanto, pero sé que es un dolor en la tibia, que le molesta y le molesta, son como tendinitis rebeldes y crónicas que cuestan tratarlas, esperemos se recupere pronto, que recupere el nivel y que pueda darle cosas buenas en un futuro a la selección”, afirmó el DT.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
Fuente
Antena 2