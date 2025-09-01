El DT de Colombia rompió el silencio con la ausencia de Jhon Durán: “siempre estuvo”

Néstor Lorenzo habló de la razón que impidió a Jhon Durán ser convocado

El entrenador del equipo cafetero habló con Deportes RCN previo a estos importantes compromisos y se refirió entre otras cosas a la situación de Jhon Jader Durán, que en la pasada convocatoria despertó polémica al ser apuntado como protagonista de un fuerte encontronazo con Néstor Lorenzo y con James Rodríguez en los camerinos del Estadio Metropolitano de Barranquilla al entretiempo del juego ante Perú.

Tras el rumor de esa fuerte discusión, había alta expectativa de saber si Durán iba a ser convocado, sin embargo, una lesión con el Fenerbahce puso al colombiano fuera de la convocatoria, una situación que para muchos fue sospechosa y que servía de cortina de humo para que Jhon no fuera llamado.

Ante la situación, el técnico Néstor Lorenzo dejó claro que tiene conocimiento de una lesión del jugador y que por eso no fue convocado, añadiendo que debe creerle cuando dice sentir un dolor, mismo que argumentó para ser desconvocado tras el partido contra Perú.

“Siempre tuve en consideración a Jhon Durán, lo pusimos desde los 18 años porque le vemos proyección, futuro y presente, pero uno no puede dudar de un dolor que sienta un jugador, no estoy muy al tanto, pero sé que es un dolor en la tibia, que le molesta y le molesta, son como tendinitis rebeldes y crónicas que cuestan tratarlas, esperemos se recupere pronto, que recupere el nivel y que pueda darle cosas buenas en un futuro a la selección”, afirmó el DT.