El duro castigo que recibiría Jhon Jader Durán tras show en el camerino de Colombia

El traspié de la Selección Colombia frente a Perú por la fecha 15 de las Eliminatorias sudamericanas aparentemente dio para todo, pues si bien no se perdió el partido sino que finalizó 0-0, fue un juego muy malo por parte de la Tricolor, que no realizó remates al arco -algo que no ocurría desde hace nueve años-.

Y se dice que dio para todo en vista de que aparentemente hubo un enfrentamiento entre algunos jugadores de la Selección Colombia y el técnico Néstor Lorenzo al ingresar al camerino del estadio Metropolitano de Barranquilla. Jhon Jader Durán, James Rodríguez y Jefferson Lerma son los apuntados.

La presunta pelea entre jugadores de la Selección Colombia

Las versiones apuntan que al entrar al vestuario de la Selección Colombia, Jhon Jader Durán le reclamó a Néstor Lorenzo y lo tomó por la camiseta, inclusive. Además, comentaron que James Rodríguez y Jefferson Lerma intervinieron para que el inconveniente no pasara a mayores.