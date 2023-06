El lunar de la Selección Colombia ante Alemania e Irak: Mondragón no se la dejó pasar a Lorenzo

La Selección Colombia acabó de disputar dos partidos amistosos contra Alemania e Irak para cumplir con la fecha FIFA, mismos que lograron ganar de forma contundente.

Vea también: A Nacional no le gustó nada lo que pasó con Kevin Mier en la Selección Colombia

Bien, pues aunque hubo buenas sensaciones con los convocados por el entrenador Néstor Lorenzo, parece que hay algunas cosas que no terminaron de convencer a las voces autorizadas, entre ellas al ex Selección Colombia, Faryd Mondragón.

Las cosas que no le gustaron mucho fue los minutos que no le dieron a uno de los arqueros, por eso no dudó en criticar las decisiones que tomó el estratega argentino: "No queremos ser aguafiestas, pero hay ese lunar porque Lorenzo se equivoca. Propongo dos escenarios: No convoca a Mier y Montero, y Vargas tapa los dos partidos. El otro escenario es que debió tapar Montero uno y el otro Mier, pero hacer viajar a Mier y no darle minutos no me parece justo con Atlético Nacional".

Esta idea también fue apoyada por Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, quien dijo para Noticias RCN que no se sentía conforme con lo que había pasado con el guardameta de su equipo: "Habría sido fabuloso para nosotros que Kevin Mier tuviera minutos contra Alemania, porque ya que lo facilitamos, lo que uno siempre quiere es que actúe y no perderlo en una final y tampoco verlo en selección".

Dentro de todos los jugadores que fueron a Europa con Lorenzo, fueron muy pocos los que no tuvieron minutos y uno de ellos fue precisamente Mier, quien no vio en ningún momento el arco y tuvo que disfrutar de su llamado desde el banquillo.

Le puede interesar: ¿Nacional o Millonarios?: ChatGPT responde cuál equipo quedará campeón de la Liga Betplay

Así las cosas, solo queda esperar si para las eliminatorias, Lorenzo tendrá en cuenta a Mier, uno de los arqueros que más se ha mostrar sólido dentro de los equipos del FPC y por eso acompañó a Nacional en cada minuto hasta llegar a la final.