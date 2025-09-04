Actualizado:
El número de siempre sigue con Dayro...
La intimidad del vestuario nos permitió ver qué número usará Dayro en su regreso.
En la previa del partido contra Bolivia para definir la clasificación al Mundial 2026 pudimos ver el vestuario de la selección Colombia.
Definitivamente hay cosas que no cambian, como si nunca se hubiera ido Dayro Moreno le sigue siendo fiel al número que lo ha acompañado y caracterizado toda su carrera.
Eliminatoria Conmebol EN VIVO: así se podrán ver TODOS los partidos
Todos los partidos de las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026 se podrán VER EN VIVO por Fútbol RCN y la APP de Canal RCN.
Los partidos de la Selección Colombia frente a Bolivia y Venezuela se verán por la señal principal de Fútbol RCN con la narración de Javier Fernández y los comentarios de Carlos Antonio Vélez. También se escucharán en todo el país a través de La FM y Antena 2 con Eduardo Luis, Juan Felipe Cadavid, Guillermo Arango y Carolina Castellanos.
Por su parte, el canal de YouTube de La FM y Antena 2 emitirá el audio oficial de la narración y comentarios del partido entre Colombia y Bolivia, garantizando una cobertura paralela y accesible para los usuarios en diferentes formatos.
