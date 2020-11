El 'Pibe' Valderrama fue durísimo contra Queiroz por el caso James en la Selección

La vergüenza que sufrió la Selección Colombia a manos de Ecuador y Uruguay en las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas hacia Catar 2022 siguen generando diversas repercusiones en el entorno del fútbol colombiano, especialmente por las duras críticas hacia Carlos Queiroz.

Mientras la Federación resuelve el futuro del entrenador portugués, él sigue siendo el blanco de las vehementes críticas por sus planteamientos tácticos en estos dos juegos y las estrepitosas derrotas con un equipo que se vino a menos. El que ahora arremetió contra él fue el legendario volante ‘tricolor’ Carlos ‘Pibe’ Valderrama.

“Es que James no es puntero derecho, James es el 'diez' de la selección y no hace dos partidos, sino hace dos Mundiales… Perdió gol y perdió pasegol, ¿sabes lo que perdió? Él es el que genera fútbol en la selección y no genera fútbol, ¿por qué en estos dos partidos cuántas ocasiones de gol tuvimos?", cuestionó Valderrama en diálogo con Win Sports.

Y siguió apuntando a las decisiones de Queiroz con James: "Cómo me va a salir un técnico de fútbol con que el diez no le importa. Si el 'diez' es el que genera para hacer goles. El 'número diez' es el que genera jugadas para marcar goles, para hacer goles".

"Si el número diez no genera, si el número ocho no genera fútbol, no concretamos jugadas de gol y no generamos fútbol, que es el problema que tiene la selección ahora”, subrayó el ‘Pibe’.