El 'Pibe' Valderrama también habló: pide más "actitud" a jugadores de Colombia

La Selección Colombia vive uno de sus peores momentos de los últimos años por cuenta de las dos humillantes goleadas que sufrió en la fecha 3 y 4 de Eliminatorias a manos de Uruguay y Ecuador, que además lo tienen en el fondo de la tabla.

Una de las voces autorizadas en temas de Selección Colombia es Carlos ‘Pibe’ Valderrama, quien en muchas ocasiones ha respaldado a los jugadores y entrenadores; pero que también ha sido ácido en los momentos críticos. Ahora habló a través de un video comercial en redes sociales e hizo un balance de las Eliminatorias.

Lea también: James rompe el silencio y da su versión de lo que pasó en Ecuador

En primera instancia, Valderrama señaló que “perder 6-1 es bravo” y que “tenemos que enfrentar las situaciones, con pena, con humillación y con vergüenza; pero esto continúa. A los muchachos les mando un mensaje: ¡Para adelante! Ya ustedes han vivido esto, y si no lo han vivido siempre hay una primera vez. Ahora hay que unirse, el objetivo, que es la clasificación al campeonato mundial, está ahí. Ya sabemos que no es fácil; este momento nunca lo habían vivido: perder dos partidos seguidos, con pena, no lo habían vivido; pero tienen la experiencia para salir del momento complicado que se está viviendo”.

Asimismo, dejó un mensaje de aliento a los jugadores: “3-0 y 6-1 es vergüenza, es pena, que es lo que tenemos todos los colombianos. Seguro que sí. Más ustedes, que están allá adentro peleando esa vaina. ¿Qué hay que hacer? ¡Unirse! Cuando uno está en el suelo, hay que levantarse. Es el mensaje que les mando de cariño y de corazón, como colombiano”.

De interés: Reinaldo Rueda ya tendría su futuro definido en Chile



“Yo sé que no es fácil, pero tampoco imposible. Únanse como equipo, individualmente no sirven. Unidos, logran lo que quieren. ¡Vamos muchachos, que sí se puede, si ustedes quieren! Hay que cambiar todo. Carácter, actitud, verraquera…vamos, que ustedes la tienen, ya lo han demostrado. Pero eso sí, unidos, que apenas van cuatro fechas y estamos con chances de ir al Mundial”, cerró el histórico mediocampista que disputó tres mundiales con la ‘tricolor’.