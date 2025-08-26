Actualizado:
Mar, 26/08/2025 - 09:02
El plan de Bolivia para sorprender a Colombia en la Eliminatoria
Bolivia visitará a Colombia en la fecha 17 de la Eliminatoria.
La selección de Bolivia, dirigida por Óscar Villegas, dio a conocer la convocatoria de 28 jugadores para disputar las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa del Mundo de 2026.
El equipo del altiplano visitará a Colombia en el estadio Metropolitano el jueves 4 de septiembre y recibirá a Brasil en El Alto el martes 9 del mismo mes.
El plan de Bolivia para sorprender a Colombia
Bolivia, que se ubica en la octava posición del clasificatorio con 17 unidades, lucha con Venezuela la posibilidad de quedarse con el repechaje a la Copa del Mundo.
Para lograrlo, el seleccionado boliviano tendrá que superar a Venezuela en las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria.
Con el objetivo de rescatar un resultado positivo frente a Colombia, la selección de Bolivia trabajará desde este jueves 28 de agosto en La Paz y se espera que el próximo 2 de septiembre la delegación se desplace a Barranquilla desde Santa Cruz de la Sierra.
De la convocatoria de Bolivia se destacada la presencia de Miguel Terceros, quien comparte junto a Lionel Messi el primer lugar de tabla de goleadores en la Eliminatoria.
También se espera que los dirigidos por Óscar Villegas presenten una nómina mixta contra Colombia y resguarde a sus principales figuras para el duelo con Brasil en El Alto.
Convocados de Bolivia Vs Colombia en la fecha 17 de la Eliminatoria
Arqueros: Guillermo Viscarra (Alianza Lima-PER), Carlos Lampe (Bolívar) y Rodrigo Banegas (The Strongest).
Defensores: Yomar Rocha y José Sagredo (Bolívar), Luis Haquín (Al-Tai FC-AS), Efraín Morales (CF Montreal-CAN), Diego Arroyo (Shakhtar Donestk-UCR), Marcelo Tórrez (Santos FC-BRA), Leonardo Zabala (Cancún FC-MEX), Diego Medina (CSKA 1948 Sofía-BUL), Lucas Macazaga (Deportivo Leganés-ESP) y Roberto Carlos Fernández (Akron Tolyatti-RUS).
Mediocampistas: Robson Matheus, Luis Paz, Carlos Melgar y Ervin Vaca (Bolívar), Héctor Cuéllar y Darío Torrico (Always Ready), Moisés Villarroel (Blooming), Óscar López (RDC Mallorca-ESP), Gabriel Villamil (LDU Quito-ECU) y Miguel Terceros (América Mineiro-BRA).
Delanteros: Moisés Paniagua (Always Ready), Gustavo Peredo (Guabirá), Henry Vaca (Oriente Petrolero), Carmelo Algarañaz (Kalamata FC-GRE) y Enzo Monteiro (FK Auda-LET).
Fuente
Antena 2