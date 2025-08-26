El plan de Bolivia para sorprender a Colombia en la Eliminatoria

El plan de Bolivia para sorprender a Colombia

Bolivia, que se ubica en la octava posición del clasificatorio con 17 unidades, lucha con Venezuela la posibilidad de quedarse con el repechaje a la Copa del Mundo.

Para lograrlo, el seleccionado boliviano tendrá que superar a Venezuela en las fechas 17 y 18 de la Eliminatoria.

Con el objetivo de rescatar un resultado positivo frente a Colombia, la selección de Bolivia trabajará desde este jueves 28 de agosto en La Paz y se espera que el próximo 2 de septiembre la delegación se desplace a Barranquilla desde Santa Cruz de la Sierra.

De la convocatoria de Bolivia se destacada la presencia de Miguel Terceros, quien comparte junto a Lionel Messi el primer lugar de tabla de goleadores en la Eliminatoria.

También se espera que los dirigidos por Óscar Villegas presenten una nómina mixta contra Colombia y resguarde a sus principales figuras para el duelo con Brasil en El Alto.