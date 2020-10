El polémico César Farías hace 'mea culpa' por las derrotas de Bolivia en Eliminatorias

El seleccionador de Bolivia, el venezolano César Farías, asumió este martes toda la responsabilidad por la derrota por 1-2 sufrida en La Paz ante Argentina.



En la rueda de prensa posterior al encuentro, Farías se refirió al resultado del encuentro y también al 5-0 sufrido ante Brasil en la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.



"Son dos duras derrotas que duelen profundamente y, como lo dije en Brasil, la responsabilidad es mía. Los jugadores se han dado íntegros en sus posibilidades, en su preparación", lamentó.

El venezolano sostuvo que los dirigidos por Lionel Scaloni ganaron "con fútbol" y "seguramente" al haber planteado "mal" el partido él mismo, aunque no ocultó su molestia por circunstancias "externas" y dificultades que la Verde ha tenido que enfrentar en los últimos meses.



Farías se refirió de esta forma a los problemas por la pugna entre dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) tras la muerte en julio pasado de su presidente, César Salinas, por la COVID-19.



El técnico lamentó que algunos clubes no cedan a sus jugadores y otros pidieran el retiro de sus futbolistas, así como otros líos logísticos y jurídicos que terminaron afectando.



"Es difícil, es Bolivia contra Bolivia, es difamaciones van, difamaciones vienen", sostuvo Farías, aunque reiteró que la "responsabilidad" por lo ocurrido en la cancha es suya.

A estos problemas, agregó la falta de partidos amistosos y el que continúe en suspenso la reanudación del torneo local por las restricciones que aún rigen en el país dentro de las medidas contra la pandemia.



El estratega insistió en que "los jugadores no son culpables en esto", pues ellos "hacen su mejor esfuerzo".



Farías reconoció que con la derrota en casa "se deja escapar una oportunidad importante", pero afirmó que "las circunstancias no cambian el objetivo", ni el plan que ha trazado.



La preparación de Bolivia para las jornadas tres y cuatro es incierta por ahora, ya que Farías tiene pendiente una reunión con el Comité Ejecutivo de la FBF en la que se deberá analizar "cuáles son las posibilidades" y ver si se reanudará o no el campeonato boliviano, entre otras circunstancias.



En las próximas fechas de las eliminatorias, la Verde recibirá en La Paz a Ecuador y visitará a Paraguay.