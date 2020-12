El primero que habla: Edwin Cardona puso la cara por la salida de Carlos Queiroz

Uno de los mejores jugadores en la actualidad de la Copa Libertadores y el fútbol argentino es Edwin Cardona. El mediocampista colombiano es figura con Boca Juniors y ha regresado a la Selección Colombia, aunque no con los minutos esperados.

Sin embargo, Cardona se ha mostrado orgulloso de vestir la camiseta ‘tricolor’ y en diálogo con ESPN puso la cara por los malos resultados en la Eliminatoria que desencadenaron la salida del técnico Carlos Queiroz y una dura crisis de la que esperan recuperarse en marzo.

"Ah no pues, hablemos de Boca. Me tiraron a la yugular", comentó entre risas cuando Oscar Ruggeri le preguntó por la actualidad de la Selección Colombia.

Pero hizo frente a la realidad del combinado nacional: “Son tropiezos. Son partidos las eliminatorias así tocó jugarlas. Y para mí es una de las más duras del mundo. Porque vas de pronto a jugar a Barrranquilla con calor de 35 grados a las 3 de la tarde. Y después viajar a Quito, jugar con un calor y frío que yo no sé qué es uno lo que siente".

Luego habló del duro momento que vivieron en la pasada fecha FIFA: "Las Selecciones también tienen sus jugadores. No es desmeritar que Colombia es favorita, Ecuador o Argentina. Ahora los partidos son diferentes y no ganas por el nombre. Tienes que morir ahí en la guerra. Fue algo duro para nosotros, porque encajar nueve goles nunca me había sucedido. Hemos hablado obviamente de lo que ha pasado".

Y cerró con un mensaje de apoyo a Carlos Queiroz tras su polémica salida el pasado martes: "A veces el responsable puede ser el técnico, pero en la cancha los que entramos somos los jugadores. Y eso es de todos y no solo de una persona. Y también duele lo que genera una pérdida. Que se vaya alguien y que no depende de uno. Él trata de llamar a los jugadores que en su momento cree que están para la Selección y uno se encuentra con lo que pasó y no se espera perder esos partidos de forma tan dura. Se va el responsable, pero aquí lo somos todos. Hemos sentido todos esta derrota".