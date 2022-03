El 'Tino' cuestiona el liderazgo de Luis Díaz y le llama la atención al 'guajiro'

Faustino Asprilla le ha hecho un llamado de atención a Luis Díaz, esperando un mayor papel protagónico en la Selección Colombia. El goleador de la ‘tricolor’ en los 90 cuestionó el liderazgo del jugador del Liverpool, ya que para él, está llamado a ser la referencia del combinado nacional en la próxima década.

El ‘Tino’ no le dio rodeos al tema Díaz en la previa del partido ante Bolivia por la penúltima fecha de las Eliminatorias a Qatar 2022. "Para los próximos 10 años, Luis Díaz tiene que liderar la Selección Colombia, debe mentalizarse que él es el más importante y eso debe empezar contra Bolivia. Tiene que decir presente".

En un programa de ESPN, Asprilla también señaló que espera una victoria cómoda frente a los del ‘altiplano’ este jueves para tratar de conservar chances de ir al próximo mundial, a la espera de otros resultados en las clasificatorias.

“Normalmente siempre hemos sufrido por todo, pero no tanto. Esta vez cuando uno ve los jugadores como triunfan en sus equipos, lo más lógico sería que juntando a los buenos, las cosas serían fáciles, pero no. Resulta que es todo lo contrario”, añadió el ex jugador de equipos como Newcastle y Parma.

Vale señalar que la Selección Colombia tiene 17 puntos en la tabla de posiciones de las Eliminatorias y ocupa la séptima casilla. Se encuentra a cuatro unidades de Perú, que por ahora disputaría el repechaje al mundial ante Australia.