Eliminatoria Sudamericana: así quedó el calendario de la fecha triple en septiembre

Luego de conocerse la decisión de la FIFA de aprobar que las Eliminatorias Sudamericanas tuvieran triple fecha, debido a la pandemia del Covid-19, se conocieron las fechas en las que las selecciones jugarán en el mes de septiembre.

“Tras el aplazamiento de los partidos de los clasificatorios sudamericanos para la Copa Mundial de la FIFA 2022 que debían disputarse en marzo de 2021, la CONMEBOL solicitó que los dos partidos afectados se recuperen estableciendo tres jornadas de partido en los periodos de septiembre y octubre de 2021 y añadiendo tres días de cesión adicionales”, fue el comunicado de la FIFA.

Por tal razón, el calendario del mes de septiembre de las Eliminatorias a Qatar 2021 quedó estipulado de la siguiente manera:

Jueves 2 de septiembre fecha 9

Perú vs. Uruguay

Venezuela vs. Argentina

Bolivia vs. Colombia

Chile vs. Brasil

Ecuador vs. Paraguay

Domingo 5 de septiembre fecha 6

Ecuador vs. Chile

Paraguay vs. Colombia

Brasil vs. Argentina

Perú vs. Venezuela

Uruguay vs. Bolivia

Jueves 9 de septiembre fecha 10

Brasil vs. Perú

Colombia vs. Chile

Uruguay vs. Ecuador

Paraguay vs. Venezuela

Argentina vs. Bolivia

Por otra parte, el comunicado de la FIFA indicó que “teniendo en cuenta las largas distancias tanto desde otros continentes como dentro de Sudamérica que deben cubrir los jugadores. De este modo, se protege su salud, se mitigan los posibles efectos negativos de este intenso calendario y se garantiza al mismo tiempo la deportividad de la competición, así como un retorno más rápido a sus clubes de los jugadores involucrados”.