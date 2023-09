Así se jugará la primera fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026: consulte días y horarios

Inicia el camino a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Y pese a los cambios en el número de cupos para la Conmebol, el formato se mantiene.

Así, en Suramérica habrá un total de 18 jornadas de clasificatorias al Mundial 2026, y se continuará con lo ya acostumbrado, que es disputar de a dos fechas en cada espacio.

En consecuencia, en septiembre de 2023 iniciará el camino al Mundial con dos jornadas -las cuales ya tienen programación confirmada-; en octubre y noviembre, también habrá doble fecha.

Días y horarios de la primera fecha de las Eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026

Jueves 7 de septiembre

Colombia vs. Venezuela (18:00 - 19:00) / Metropolitano de Barranquilla

Paraguay vs. Perú (18:30 - 19:30) / Defensores del Chaco

Argentina vs. Ecuador (21:00 - 19:00) / Mas Monumental

Viernes 8 de septiembre

Uruguay vs. Chile (20:00) / Centenario

Brasil vs. Bolivia (21:45 - 20:45) / Mangueirao

*Los horarios corresponden a los dos países que se enfrentan

Posterior a estos partidos, habrá una segunda fecha de Eliminatorias el martes 12 de septiembre.

Cabe recordar que más allá de que Argentina haya ganado el título en la Copa del Mundo 2022, tendrá que disputar las Eliminatorias al Mundial 2026, y estar entre las primeras seis de la zona para avanzar directamente.

Asimismo, el formato de las clasificatorias en Suramérica se mantiene -todos contra todos-, pero ya no serán cuatro cupos directos sino seis, y se mantiene el cupo al repechaje intercontinental; enfatizando en que ya no serán 32 sino 48 selecciones, y la repesca no será directa sino mediante un hexagonal.