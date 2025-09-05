Actualizado:
Eliminatorias Conmebol: cuentas de Bolivia y Venezuela para acceder al repechaje
Las seis plazas directas al Mundial 2026 por Suramérica están definidas, solo restan confirmar la selección que jugará la repesca.
En la noche del jueves 4 de septiembre quedaron definidas las seis selecciones que irán directamente a la Copa del Mundo 2026 por Conmebol, pues Colombia se sumó a un grupo integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay.
Adicional a ello, se confirmó la eliminación de Perú, que se une a Chile como selecciones que solo jugará la última fecha por cumplir el calendario. Ahora lo importante pasa por definir al combinado que irá al repechaje intercontinental: Venezuela o Bolivia.
Terminada la fecha 17 de las Eliminatorias, Venezuela es séptima con 18 puntos, por lo que está accediendo parcialmente al repechaje; mientras que Bolivia marcha octava con un 17 unidades.
En ese caso, es pertinente revisar las cuentas que hacen la Vinotinto y la Verde para meterse en la Copa del Mundo vía repechaje. En la última fecha las miradas estarán puestas en los partidos de estas selecciones: Venezuela recibirá a Colombia y Bolivia será local de Brasil.
Las cuentas de Venezuela para clasificar al repechaje al Mundial 2026
La Selección Venezuela, con 18 puntos, recibirá en la última fecha de las Eliminatorias a Colombia en el Monumental de Maturín. Si la Vinotinto gana su partido, irá al repechaje sin importar el resultado de Bolivia.
Ahora, si Venezuela empata o pierde frente a Colombia, tendrá que esperar que Bolivia no le gane a Brasil en El Alto. En caso de que la Vinotinto pierda y la Verde empate, ambas quedarán con 18 unidades, pero la diferencia de gol le favorece a los venezolanos (-7 contra -19).
¿Qué necesita Bolivia para clasificar al repechaje al Mundial 2026?
Para ir al repechaje al Mundial 2026, Bolivia tendrá que ganar su partido en casa frente a Brasil y esperar que Venezuela no le gane a Colombia; solo en ese caso superará en puntos a la Vinotinto. Un empate o una derrota en la fecha 18 deja sin opción a la Verde.
