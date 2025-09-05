Eliminatorias Conmebol: cuentas de Bolivia y Venezuela para acceder al repechaje

En la noche del jueves 4 de septiembre quedaron definidas las seis selecciones que irán directamente a la Copa del Mundo 2026 por Conmebol, pues Colombia se sumó a un grupo integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador y Paraguay.

Adicional a ello, se confirmó la eliminación de Perú, que se une a Chile como selecciones que solo jugará la última fecha por cumplir el calendario. Ahora lo importante pasa por definir al combinado que irá al repechaje intercontinental: Venezuela o Bolivia.

Terminada la fecha 17 de las Eliminatorias, Venezuela es séptima con 18 puntos, por lo que está accediendo parcialmente al repechaje; mientras que Bolivia marcha octava con un 17 unidades.

En ese caso, es pertinente revisar las cuentas que hacen la Vinotinto y la Verde para meterse en la Copa del Mundo vía repechaje. En la última fecha las miradas estarán puestas en los partidos de estas selecciones: Venezuela recibirá a Colombia y Bolivia será local de Brasil.